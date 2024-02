Resident Evil : Plusieurs Remakes seraient en Préparation

Capcom, le géant japonais du jeu vidéo, a décidé de revisiter les racines de sa franchise emblématique avec un septième opus plus intimiste et radicalement différent de son prédécesseur. Mais plus que cela, la société a également annoncé une nouvelle stratégie de développement axée sur les remakes. Avec des titres tels que Resident Evil 2 Remake, qui a connu un succès phénoménal avec plus de 13 millions d’exemplaires vendus, et la nomination de Resident Evil 4 Remake aux Game Awards, il est clair que Capcom souhaite capitaliser sur cette popularité croissante.

Selon les révélations de l’insider bien connu sous le pseudonyme de DuskGolem, également connu sous le nom d’AestheticGamer, Capcom serait actuellement en train de travailler sur pas moins de cinq jeux de la série Resident Evil. Parmi ceux-ci, il semblerait que le très attendu neuvième épisode, faisant suite aux aventures d’Ethan Winters dans Resident Evil Village, soit en cours de développement. Les autres titres seraient très probablement des remakes.

Cependant, les détails officiels concernant ce prochain épisode canonique, potentiellement intitulé APOCALYPSE selon les rumeurs, restent encore à confirmer. En ce qui concerne les remakes, Capcom a récemment sollicité l’avis de la communauté sur les épisodes qu’elle aimerait voir revisités. Parmi les spéculations, on peut envisager le retour du premier opus de la série, de Code Veronica ou même de Resident Evil 5. Cependant, ce dernier représenterait un défi de taille en termes de direction à prendre, compte tenu de la nature du jeu original.

Il convient toutefois de prendre ces informations avec prudence, puisqu’elles ne sont pas encore officiellement confirmées. Néanmoins, il est certain que les fans de la série Resident Evil peuvent s’attendre à de nouveaux jeux excitants dans un avenir proche. Depuis ses débuts en 1996, la franchise continue de captiver les joueurs et de leur offrir des frissons et du plaisir à chaque nouvelle itération. Avec cette nouvelle orientation vers les remakes, Capcom promet de raviver la flamme de la terreur pour les fans de longue date tout en attirant de nouveaux adeptes dans l’univers captivant de Resident Evil.