Rise of the Ronin interdit dans un pays

Team Ninja est sur le point de lancer un nouveau jeu de rôle et d’action intitulé Rise of the Ronin le 22 mars 2024, exclusivement sur PlayStation 5. Ce jeu plonge les joueurs dans le Japon du XIXe siècle, mettant en scène un samouraï sans maître dans un contexte historique réaliste. Promettant un gameplay similaire à celui des célèbres Nioh, Rise of the Ronin s’est pourtant retrouvé interdit en Corée du Sud, comme l’a annoncé le média Ruliweb suite à un communiqué de Sony Interactive Entertainment Korea.

La raison exacte de cette interdiction n’a pas été confirmée par Sony, mais elle semble être liée à une récente vidéo promotionnelle de PlayStation présentant le directeur du jeu, Fumihiko Yasuda. Dans cette vidéo, Yasuda visite l’académie Shōkasonjuku à Hagi, au Japon, fondée au XIXe siècle par Yoshida Shōin, un intellectuel qui a grandement influencé le concepteur du jeu.

Yasuda compare Yoshida Shōin à Socrate et exprime son désir de représenter les enseignements et la vie de Yoshida dans Rise of the Ronin. Cependant, Yoshida Shōin est une figure controversée en Corée du Sud en raison de son rôle dans le débat de Seikanron en 1873, où il a plaidé en faveur de l’invasion de la Corée par le Japon. Bien que le Japon n’ait pas envahi la Corée à ce moment-là, il a finalement annexé le pays en 1910, ce qui rend Yoshida Shōin et son élève Katsura Kogorô des figures très débattues en Corée du Sud.

La présence de Yoshida Shōin et de Katsura Kogorô dans Rise of the Ronin a suscité des critiques de la part des joueurs sud-coréens depuis l’annonce du jeu. Par conséquent, les autorités sud-coréennes ont décidé d’interdire le jeu dans leur pays.