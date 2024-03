Rise of the Ronin : Notre preview du jeu

Rise of the Ronin est bien plus qu’une simple nouvelle sortie de jeu pour Team Ninja ; c’est une véritable réinvention de leur approche du jeu vidéo. Après avoir forgé leur réputation avec des titres d’action linéaires tels que Nioh, l’équipe de développement a décidé de repousser les limites de leur créativité en plongeant dans le monde complexe et dynamique des RPG en monde ouvert.

Cette décision audacieuse témoigne de la confiance et de l’expertise acquises par Team Ninja au fil des années. Ils ne se contentent pas de suivre les tendances du marché, mais cherchent à les redéfinir en proposant une expérience de jeu immersive et engageante qui combine la liberté d’exploration d’un monde ouvert avec le combat fluide et exigeant qui a fait leur renommée.

Le passage à un RPG d’action en monde ouvert représente un défi de taille pour Team Ninja, mais c’est aussi une opportunité de repousser les limites de leur créativité et de proposer aux joueurs une expérience de jeu inoubliable. En fusionnant leur expertise en matière de combat au corps à corps avec la liberté offerte par un monde ouvert, ils espèrent créer un jeu qui plaira aussi bien aux fans de la première heure qu’aux nouveaux venus dans l’univers du jeu vidéo.

Rise of the Ronin représente une nouvelle ère pour Team Ninja, marquant leur transition vers des expériences de jeu plus ambitieuses et innovantes. En s’aventurant dans le monde complexe des RPG en monde ouvert, ils espèrent repousser les limites de leur créativité et proposer aux joueurs une expérience de jeu inoubliable.

Une liberté de choix

L’un des aspects les plus frappants de Rise of the Ronin est sa liberté de choix. Dès le début du jeu, vous êtes invité à façonner votre personnage en choisissant votre style de combat et vos compétences spéciales, déterminant ainsi votre approche du jeu. Que vous préfériez la puissance brute d’une lame tranchante ou la subtilité d’une approche plus furtive, Rise of the Ronin vous offre la liberté de jouer à votre manière.

Ce choix se reflète également dans la manière dont vous abordez les missions et les combats. Plutôt que de suivre un chemin prédéterminé, vous êtes libre d’explorer le monde ouvert du jeu à votre rythme, découvrant des quêtes secondaires et des défis optionnels qui enrichissent l’expérience globale. Cette liberté étendue donne à Rise of the Ronin une profondeur et une rejouabilité remarquables, car chaque joueur peut choisir sa propre aventure à travers le paysage changeant du Japon de l’époque Bakumatsu.

En plus de la liberté de choix offerte au joueur, Rise of the Ronin propose également un système de combat riche et stratégique. Chaque mouvement et chaque décision compte, et la gestion prudente de votre endurance et de votre posture est essentielle pour survivre aux combats les plus difficiles. Cette approche tactique du combat, combinée à la variété des armes et des compétences disponibles, donne à chaque affrontement un sentiment d’urgence et de danger, même contre les adversaires les plus faibles.

Un système de combat profond et gratifiant

Le système de combat de Rise of the Ronin est à la fois profond et gratifiant, offrant aux joueurs une expérience tactique et immersive. La clé de ce système est la gestion minutieuse de votre endurance, appelée “key”. Chaque action que vous entreprenez, que ce soit une attaque, un blocage ou une esquive, consomme de la key, ce qui signifie que vous devez être constamment attentif à votre niveau d’endurance et à celui de vos ennemis.

La parade est une compétence essentielle dans Rise of the Ronin, car elle vous permet de bloquer les attaques ennemies tout en préservant votre propre key. Cependant, bloquer trop longtemps peut épuiser rapidement votre endurance, vous laissant vulnérable aux attaques ennemies. C’est là qu’intervient la gestion prudente de la key : en anticipant les mouvements de vos ennemis et en parant au bon moment, vous pouvez économiser votre key tout en restant efficace en combat.

La mécanique de récupération de la key, similaire à celle de Nioh, ajoute une dimension stratégique supplémentaire au combat. Après une série d’attaques bien chronométrées, vous avez la possibilité de reprendre votre souffle et de récupérer une partie de votre key perdue, ce qui vous permet de maintenir la pression sur vos ennemis sans vous épuiser. Cette mécanique encourage les joueurs à adopter une approche réfléchie et calculée en combat, plutôt que de foncer tête baissée.

Le cœur du combat dans Rise of the Ronin repose sur la parade et la gestion prudente de votre endurance, appelée “key”. Chaque action, qu’il s’agisse d’attaquer, de bloquer ou d’esquiver, consomme de la key, ce qui vous oblige à être stratégique dans vos mouvements. La mécanique de récupération de la key, similaire à celle de Nioh, vous permet de reprendre votre souffle après une attaque bien chronométrée, ajoutant une profondeur supplémentaire à un combat déjà intense et gratifiant.

Des personnages historiques et emblématiques

Au fil de votre progression dans le jeu, vous rencontrerez des personnages historiques emblématiques de la période de Bakumatsu. Dès les premières heures, vous affronterez le commandant Matthew C Perry, dont l’arrivée avec ses navires noirs américains a marqué la fin de l’isolement séculaire du Japon. Vous serez également amené à combattre aux côtés du légendaire samouraï Sakamoto Ryōma, plongé dans le rôle d’un rōnin, un samouraï sans maître, libre de forger votre propre destinée.

Ce sentiment de liberté est renforcé dès le début du jeu, lorsque vous devez choisir vos origines de combat parmi quatre attributs : force, dextérité, charisme ou ruse et intelligence. Chaque choix offre un avantage unique et détermine la compétence spéciale avec laquelle vous démarrez, que ce soit la capacité à dévier les projectiles ou à manipuler les gens en conversation.

Bien que le jeu recommande des types d’armes en fonction de vos choix, vous êtes libre de choisir la combinaison qui vous convient le mieux. Que vous préfériez la traditionnelle combinaison katana et odachi ou une association plus singulière comme une baïonnette et une arme d’hast, chaque type d’arme offre une expérience de combat distincte mais exigeante.

Un monde ouvert quelque peu vide mais rafraichissant

En explorant le monde ouvert de Rise of the Ronin, vous avez la liberté d’aborder le jeu de différentes manières. Vous pouvez vous lancer dans des quêtes secondaires ou affronter des rencontres de combat optionnelles, comme débarrasser les villes de bandits ou simplement trouver et caresser plusieurs chats. Cependant, contrairement à de nombreux jeux contemporains, les activités en monde ouvert de Rise of the Ronin sont moins nombreuses, ce qui signifie que vous ne serez pas submergé d’icônes sur votre carte. Cette approche plus mesurée est rafraîchissante, surtout dans les premières heures du jeu, où elle contribue à éviter la fatigue souvent associée aux mondes ouverts surchargés.

Une autre caractéristique nouvelle pour Team Ninja est la possibilité d’influencer l’histoire à travers vos décisions. Par exemple, lors d’un affrontement avec l’un des premiers boss, celui-ci a commencé à supplier pour sa vie. Nous avons choisi de lui laisser la vie sauve, curieux de voir comment ce choix affecterait le déroulement futur du jeu. Cette capacité à influencer l’histoire ajoute une dimension supplémentaire à l’expérience de jeu, nous donnant envie de continuer à explorer au-delà des deux premières heures.

En sortant de leur zone de confort, Team Ninja semble avoir découvert une formule gagnante en mêlant leur expertise en combat au corps à corps avec la liberté offerte par un monde ouvert, le tout dans une approche plus accessible de la difficulté. Cette combinaison promet une expérience de jeu captivante et novatrice et nous avons hâte de voir comment elle se développera dans la version finale de Rise of the Ronin.

Nous vous invitons par ailleurs à découvrir notre test complet du jeu dans les prochains jours !