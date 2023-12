Rockstar Games Fête les 25 Ans de GTA 5 avec des surprises

Alors que GTA 5 célèbre ses 25 ans depuis son lancement, Rockstar Games réserve des surprises de taille pour sa communauté toujours active. Avec plus de 190 millions d’exemplaires vendus à ce jour, le jeu continue d’établir des records, laissant présager un cap des 200 millions dans les mois à venir. En l’honneur de cet anniversaire et pour maintenir l’engouement, Rockstar Games a dévoilé des changements majeurs et des cadeaux exclusifs pour les joueurs de GTA 5.

Des Cadeaux Inédits pour la Communauté GTA 5

En prévision de la sortie très attendue de GTA 6 en 2025 sur PS5 et Xbox Series X|S, Rockstar Games et Take-Two continuent d’investir dans le multijoueur de GTA 5 Online. Pour célébrer les 25 ans de Rockstar Games, des objets cosmétiques exclusifs sont offerts aux joueurs jusqu’au 3 janvier 2024. Cette générosité inclut des sweats à capuche, des t-shirts, des tenues, ainsi qu’une peinture spéciale “Knuckleduster Sport” pour la Grotti Itali GTO Stinger TT.

De plus, jusqu’au 20 décembre, les joueurs qui se connectent à GTA 5 peuvent réclamer des bonus issus des défis communautaires de novembre 2023. En l’honneur du dixième anniversaire de la radio West Coast Classics, une clé USB contenant une mixtape “DāM-FunK Presents The Music of Grand Theft Auto Online Original Score” est cachée, incitant les joueurs à se lancer dans une chasse aux trésors virtuelle.

Contenus Gratuits GTA 5 Online – Liste Complète

T-shirts : Bugstars, Go Go Space Monkey, Heist (Michael, Franklin, Trevor), Los Santos, Rockstar Lion Crest, Rockstar Says Relax, Rockstar Silver Jubilee, San Andreas Republic, STD Contractors.

Sweats à capuche : Go Go Space Monkey, Rockstar NY.

Tenues.

Clé USB avec la nouvelle mixtape West Coast Classics.

Mise à Jour Casse de Haut Vol de GTA 5 Online

En plus des cadeaux, une mise à jour majeure intitulée “Casse de Haut Vol” apporte des ajouts excitants pour les joueurs assidus de GTA 5 Online. Parmi les nouveautés du patch hivernal, on trouve un braquage avec Yusuf Amir de GTA 4 The Ballad of Gay Tony, de nouveaux véhicules, garages et courses. Les modifications incluent également des améliorations significatives pour le jeu et l’éditeur d’activités :