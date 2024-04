Santa Monica recrute pour projet qui pourrait concerner God of War

Sony Santa Monica, studio à l’origine de la franchise emblématique God of War, affiche une dynamique de recrutement forte avec 24 postes ouverts pour un projet encore inconnu. Toutefois, les offres d’emploi, en particulier celle de “Senior Combat Designer”, laissent peu de doutes sur la nature de ce nouveau projet, indiquant que la maîtrise des mécaniques de God of War (2018) et de sa suite Ragnarok est un atout majeur.

Il reste à voir s’il s’agit d’une extension de la saga actuelle ou d’une toute nouvelle direction pour la franchise. Dans tous les cas, Sony semble déterminé à capitaliser sur le succès de la série, notamment avec l’adaptation en série live de God of War en développement pour Amazon Prime. Ce nouveau projet pourrait donc être crucial pour l’avenir de la franchise, offrant aux fans une expérience de jeu toujours plus immersive et captivante.

Cette vague de recrutement témoigne de l’engagement continu de Sony à offrir des expériences de jeu de qualité exceptionnelle à ses fans. God of War est non seulement l’une des franchises les plus appréciées de l’industrie, mais elle a également été saluée pour son storytelling, ses graphismes époustouflants et son gameplay innovant.