Sea of Stars annonce un mode coopératif local à trois joueurs

Sabotage Studio a annoncé qu’il sortira un mode coopératif local à trois joueurs pour Sea of Stars, appelé “Single-Player+”. Aucune date de sortie n’a été précisée.

Ce mode permet à trois joueurs de voyager ensemble, en restant fidèle aux racines du jeu basé sur des tours. Chaque joueur participera à l’exploration et aux combats avec une nouvelle mécanique de “frappes rythmiques en coopération” alors qu’ils se lancent avec leurs amis dans la grande aventure du jeu.

De plus, le développeur a annoncé que Sea of Stars a été joué par plus de cinq millions de personnes depuis son lancement.

Sea of Stars est sorti sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam le 29 août 2023. Il est également disponible via le catalogue de jeux PlayStation Plus pour les membres PlayStation Extra et Premium, ainsi que sur Xbox Game Pass pour Console et PC.