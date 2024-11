Sega fier de l’acquisition d’Atlus !

Sega Sammy s’est félicitée des performances commerciales impressionnantes de Metaphor: ReFantazio, confirmant que l’acquisition d’Atlus en 2013 reste l’une des meilleures décisions de l’entreprise. Avec ce nouveau JRPG signé Atlus, disponible sur PC, Steam Deck, PS4, PS5 et Xbox, les ventes explosent et renforcent le statut d’Atlus comme un atout clé pour Sega.

Lors de la présentation des résultats financiers du second trimestre de l’exercice fiscal 2025, les actionnaires ont interrogé Sega Sammy sur ses récents succès, notamment Metaphor: ReFantazio et Sonic X Shadow Generations. La réponse de la firme a été claire : les deux jeux atteignent leurs objectifs de ventes, grâce à leur qualité et à des stratégies marketing efficaces.

Le succès de Metaphor ne s’arrête pas là. Sega prévoit une nouvelle hausse des ventes le mois prochain, coïncidant avec la sortie très attendue de Sonic 3 au cinéma. Cette synergie entre jeux et cinéma montre la capacité de Sega à maximiser ses revenus à travers différentes industries.

En parallèle, Sega Sammy a mis en avant l’impact de son acquisition d’Atlus. Avant son rachat, Atlus opérait avec des ressources limitées, se concentrant sur des lancements régionaux ou sur des plateformes spécifiques. En s’associant avec Sega, la marque a pu viser des sorties mondiales simultanées. Ce partenariat a également permis de lancer d’autres titres majeurs cette année, comme Shin Megami Tensei V: Vengeance et Persona 3 Reload.

Selon Sega, le lancement mondial de Metaphor: ReFantazio a été possible grâce à la combinaison gagnante d’un jeu de haute qualité et des capacités de publication de l’éditeur. Ils voient déjà plus loin, avec des attentes énormes pour Persona 6, après le triomphe de Persona 5 Royal.

Ce n’est pas un hasard si Sega décrit Atlus comme l’une de ses “acquisitions les plus réussies”. En une décennie, cette collaboration a permis de transformer des licences déjà populaires comme Persona et Shin Megami Tensei en véritables phénomènes mondiaux. Metaphor: ReFantazio en est une preuve éclatante.