Skull and Bones: Le PDG d’Ubisoft justifie le prix

Yves Guillemot, le PDG d’Ubisoft, a justifié le prix de Skull and Bones à 89,99 $. Alors que la société a lancé la bêta ouverte du jeu, Guillemot a répondu aux questions des investisseurs lors d’une session dédiée, qualifiant le jeu de “quadruple-A”.

Lors de la conférence sur les résultats du troisième trimestre 2024, un investisseur a interrogé Guillemot sur la décision d’Ubisoft de maintenir ce prix, suggérant qu’un modèle free-to-play pourrait être plus adapté et permettre d’attirer un plus large public de joueurs.

La réponse de Yves Guillemot

Guillemot a répondu sans tarder, défendant la tarification en affirmant que Skull and Bones méritait ce prix en raison de son envergure.

“Vous verrez que Skull and Bones est un jeu complet”, a-t-il souligné. “C’est un jeu très vaste, et nous pensons que les joueurs apprécieront l’ampleur et la richesse de son contenu. C’est un véritable jeu triple… quadruple-A, qui offrira une expérience de jeu durable.”

Disponibilité de la version bêta

La phase de test ouverte pour Skull and Bones est actuellement en cours et se prolongera jusqu’au 11 février. Cette phase permet aux joueurs de progresser et de jouer sur différentes plateformes. La progression des joueurs est limitée au rang de Brigand (niveau 6) et sera conservée lors du passage au jeu complet.

Après un processus de développement tumultueux, marqué par plusieurs reports et une refonte en 2020, la sortie de Skull & Bones est prévue pour le 16 février 2024. Les joueurs auront la possibilité de jouer au jeu trois jours avant sa sortie officielle s’ils précommandent l’édition Premium. Cette dernière inclut deux missions supplémentaires, des éléments cosmétiques exclusifs et un jeton Smuggler Pass permettant de débloquer le passe de combat premium.