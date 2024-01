Skull and Bones : Ubisoft annonce son programme post-lancement

Ubisoft a levé le voile sur son programme pour les phases Endgame et Post-lancement de Skull and Bones, le très attendu jeu de pirates en monde ouvert. Avec une sortie prévue le 16 février 2024, les joueurs peuvent s’attendre à une aventure maritime riche en rebondissements dès le lancement et au-delà.

Contenus Post-lancement : Un Voyage Exaltant en Haute Mer

Le programme Post-lancement de Skull and Bones promet une pléthore d’expériences captivantes pour les joueurs, allant de rencontres avec des Capitaines Pirates Légendaires à des événements mondiaux et au développement de leur propre empire de contrebande. Les joueurs seront confrontés à des capitaines redoutables tels que Phillippe la Peste et les jumeaux Hubac, nécessitant des stratégies astucieuses pour triompher de menaces de plus en plus redoutables.

Les saisons apporteront de nouvelles approches stratégiques, des navires et des équipements saisonniers, offrant aux joueurs la clé du succès dans les affrontements finaux. Pour étendre et défendre leur empire, les joueurs devront améliorer leurs équipements en participant à des événements mondiaux saisonniers, affrontant convois de marchands, navires de guerre élites et autres ennemis des hautes mers.

Endgame : Des Dangers Accrus, des Alliances Transformées

La phase Endgame de Skull and Bones élèvera la difficulté avec des défis plus dangereux, des enjeux plus élevés et des alliances se transformant en rivalités. Les joueurs pourront prendre le contrôle de “The Helm”, un véritable géant des mers, pour créer un empire de la contrebande. La saisie de manufactures à travers l’Océan Indien, la maximisation des profits grâce à la stratégie de contrôle des routes commerciales et des investissements stratégiques seront essentiels pour réussir.

Des activités telles que les Vols Légendaires et les Prises de Contrôle hostiles introduiront des retournements de situation palpitants, avec de nouvelles fonctionnalités chaque saison. Les joueurs pourront participer à des activités PvP à haut risque, tels que les Helm Wagers et les Cutthroat Cargo, avec des cibles sur leur tête jusqu’à la réalisation de leur mission.

Beta Ouverte et Date de Sortie

La Beta Ouverte de Skull and Bones sera disponible du 8 au 11 février en cross-play et cross-progression sur PlayStation®5, Xbox Series X | S et PC via Epic Games Store et Ubisoft Store. Les joueurs pourront atteindre le niveau 6 d’Infamie et gagner jusqu’à 5 récompenses exclusives, dont des ornements de bateau uniques, des emotes, des armes et un Pandal Lemur. La progression de la Beta sera sauvegardée dans le jeu final, offrant aux joueurs un avantage lors du lancement le 16 février.

Skull and Bones sera disponible en cross-play et cross-progression sur PlayStation®5, Xbox Series X | S, Amazon Luna et PC via Epic Games Store et Ubisoft Connect, avec une option pour les abonnés Ubisoft+ de jouer dès le 13 février 2024. Développé par le studio Ubisoft Singapour en collaboration avec d’autres studios Ubisoft, Skull and Bones promet une expérience immersive en coopération dans un monde ouvert où les joueurs peuvent devenir les pirates les plus redoutables en construisant leur empire de contrebande.