Sony Confirme Officiellement le State of Play pour le 31 janvier 2024

Sony a officiellement confirmé le retour du State of Play le 31 janvier 2024, marquant la première édition de l’année. La diffusion de 40 minutes, présentée par Hermen Hulst, responsable des PlayStation Studios, promet de dévoiler plus de 15 jeux, dont des présentations approfondies de Stellar Blade et Rise of the Ronin, deux titres très attendus sur la PS5.

Parmi les titres qui pourraient être présentés, on parle de “Death Stranding 2 On The Beach” et du retour d'”Until Dawn” sur la PS5 et le PC. Mais la liste ne s’arrête pas là, des insiders comme Shpeshal_Nick laissent entendre d’autres révélations, notamment des informations exclusives sur des projets de studios externes tels que “Rise of the Ronin”, “FF7 Rebirth”, “Silent Hill 2 Remake”, “Sonic Generations Remaster”, “Judas”, et un nouvel opus de la franchise Metro.

Malgré cette liste excitante, l’incertitude plane quant à la participation de certains PlayStation Studios clés tels que Santa Monica et Naughty Dog. Bien que l’idée de les voir dévoiler de nouveaux projets soit intrigante, elle reste incertaine.

En résumé, les passionnés de jeux vidéo peuvent s’attendre à un State of Play captivant, présentant une variété de titres allant des franchises établies à des expériences immersives en réalité virtuelle.