Sony dans la tourmente : Un procès de 7,9 milliards de dollars

En cette fin d’année, Sony se retrouve au cœur d’une tempête judiciaire, confronté à un procès exceptionnel de 7,9 milliards de dollars. L’objet de cette action en justice réside dans les prix jugés excessifs des contenus numériques proposés sur le Playstation Store. Plus de 9 millions de consommateurs au Royaume-Uni se sont unis pour poursuivre Sony Interactive Entertainment, mettant ainsi la multinationale japonaise dans une position délicate sur la scène juridique.

Malgré les tentatives de Sony pour étouffer l’affaire avec des justifications contestées, le tribunal de Londres a statué en faveur de la poursuite du procès. Cette décision laisse planer une menace financière considérable de 7,9 milliards de dollars au-dessus de la tête de l’entreprise, soulignant la gravité de la situation.

La charge contre Sony est portée par Alex Neill, la cofondatrice et CEO de “Consumer Voice”, l’équivalent britannique de Test-Achats. Neill, une défenseure acharnée des droits des consommateurs, a déjà mené des campagnes similaires par le passé. Cette fois-ci, elle exige que Sony rembourse un montant colossal de 6,23 milliards de dollars aux consommateurs britanniques, affirmant que ces derniers ont été lésés par les pratiques commerciales de la société.

Selon Alex Neill, Sony aurait abusé de sa position dominante en imposant l’achat et la vente exclusifs de jeux numériques et de modules complémentaires via le PlayStation Store, qui prélève une commission de 30% sur les développeurs et les éditeurs. Cette politique aurait conduit les consommateurs à payer des prix plus élevés pour des jeux et d’autres contenus numériques, une pratique qu’elle juge inacceptable.

La militante pour les droits des consommateurs considère ce procès comme une première étape cruciale vers le remboursement des consommateurs. L’enjeu financier colossal de 6,23 milliards de dollars représente non seulement une compensation potentielle pour les millions de consommateurs britanniques, mais soulève également des questions fondamentales sur les pratiques commerciales des grandes entreprises du secteur du jeu vidéo.

En réponse à ces accusations, les avocats de Sony ont déclaré que “cette affaire est viciée du début à la fin”, sans fournir d’autres commentaires substantiels.