Sony envisagerait de réduire ses efforts sur la PS VR 2

Beaucoup de gens voulaient laisser croire que la PS VR 2 est un vrai succès et que Sony était loin d’abandonner l’idée. Il semble malheureusement que ce soit tout à fait l’opposé. En effet, selon Android Central, Sony devrait réduire drastiquement ses investissements dans cette optique.

La raison? Le manque d’intérêt des joueurs pour leur « outil », mais encore, une bibliothèque de jeux bien trop insignifiante. En effet, si les jeux PS VR 2 sont pour le moment rares avec, pour ne citer qu’eux, Resident Evil Village ou encore Gran Turismo 7, l’avenir ne semble pas plus prometteur. Avec actuellement deux jeux seulement en développement, Sony semble vouloir mettre le frein sur leur projet. Sony va bien tenter de voir également les prochains chiffres, avec notamment la sortie prochaine du port de comptabilité PC, afin de se faire une idée claire sur leur projet. En effet, la comptabilité avec le PC permettra aux joueurs d’avoir accès à un plus grand nombre de jeux et donnera l’occasion à Sony de se faire une idée claire sur la PS VR 2.

De plus, l’entreprise nippone doit faire face à une grosse concurrence, et notamment celle de la Meta Quest 3 qui semble pour le moment avoir pris l’ascendant. Si, pour le moment, PlayStation n’a rien annoncé à ce sujet, personne n’est dupe et constate amèrement que les ventes ont vraiment un mal fou à décoller. Les prochains mois devraient permettre à Sony d’y voir beaucoup plus clair et de constater si, oui ou non, elle pourra se faire une place dans le monde de la VR.