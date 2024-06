Sortie surprise de Beyond Good & Evil : 20th!

Il était attendu depuis longtemps et des rumeurs indiquaient sa sortie prochaine… Mais pas aussi proche tout de même ! En effet, Ubisoft a surpris les fans en annonçant la sortie du Beyond Good & Evil : 20th Anniversary Edition dès ce 25 juin.

Le jeu sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Tout le monde pourra ainsi en profiter et donc pas de jaloux. La conférence Limited Run Games a également révélé qu’une édition collector sortira, avec l’ouverture des précommandes le 12 juillet.

Les joueurs auront aussi l’occasion de découvrir ou rédécouvrir ce jeu d’action-aventure et d’explorer de nouveau le monde de Hillys. Ubisot promet notamment une exploration sublimée avec un affichage en 4K et du 60 fps ainsi que plusieurs autres améliorations techniques. En effet, cette version sera ainsi dotée d’un système de sauvegarde automatique ou encore de skipper les cinématiques. Les joueurs PC y trouveront également leur compte en jouant soit avec leur clavier-souris, soit avec une manette.

Le jeu comportera également un défi pour les joueurs les plus téméraires avec un mode Speedrun. Histoire de pouvoir relever le défi d’Ubisoft.

Les autres ajouts :