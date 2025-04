South of Midnight : un lancement catastrophique sur Steam

Le dernier-né de Compulsion Games, South of Midnight, devait être une vitrine pour Xbox Game Studios. Sorti le 8 avril 2025 sur Xbox Series, PC et Game Pass, le titre se heurte pourtant à un démarrage glacial sur Steam, avec seulement 1 411 joueurs simultanés à son pic de connexion. Un chiffre qui en fait l’un des pires lancements de l’éditeur sur la plateforme, malgré un accueil critique globalement positif.

Un flop technique, un succès artistique ?

D’après les données de SteamDB, South of Midnight peine à se hisser au-delà de la 44ᵉ place des jeux Xbox publiés sur le store. À titre de comparaison, Hi-Fi Rush (2023) avait enregistré plus de 6 000 joueurs simultanés dès ses premières heures, tandis que Pentiment (2022) culminait à 2 500. Un résultat d’autant plus surprenant que le jeu, inspiré des folklores sudistes américains, est encensé par une partie de la presse Mais visiblement, cette audace n’a pas suffi à séduire le public Steam.

Game Pass : un bouclier (trop) efficace ?

La faute à qui ? Pour les analystes, le modèle Game Pass jouerait un rôle clé. Avec son inclusion dès le jour un dans l’abonnement Xbox, South of Midnight a logiquement détourné une partie de sa base PC vers le service Microsoft, plutôt que vers l’achat unitaire sur Steam. « Les joueurs privilégient l’accès immédiat via le Game Pass, surtout pour des titres niche », explique Laurent Chevalier, éditorialiste chez JeuxActu.

Un phénomène déjà observé avec Starfield ou Redfall, dont les pics Steam restent modestes malgré leur exposition médiatique. Reste que pour un studio comme Compulsion, habitué aux succès d’estime, ce démarrage pâle interroge.

Un public PC méfiant ?

D’autres pointent du doigt le marketing trop timide de Xbox. Contrairement à Hellblade II ou Avowed, South of Midnight n’a bénéficié ni de démos pré-lancement ni de partenariats streamers massifs. « Le jeu est arrivé en catimini, sans expliquer sa proposition unique », regrette Marie Dubois, créatrice de contenu.

Pourtant, l’opus mise sur une direction artistique envoûtante – mélange de True Detective et de mythologie cajun – et un gameplay axé sur l’exploration contemplative. Des choix risqués, dans un paysage PC dominé par les F2P et les blockbusters.

Malgré ces chiffres, Xbox Game Studios reste serein. « Nous croyons en la vision de Compulsion. Les retours des joueurs Game Pass sont excellents, et le bouche-à-oreille fera son œuvre », assure un porte-parole. Gageons que le studio saura tirer parti de ce lancement en demi-teinte… à l’image de son héroïne, errant entre ombre et lumière dans les bayous mystiques.

Une chose est sûre : dans l’écosystème Xbox, le succès ne se mesure plus (seulement) aux ventes Steam. Reste à voir si les joueurs suivront… ou si South of Midnight rejoindra le panthéon des perles méconnues.