Squad Kill the Justice League n’est pas sauvé par Joker

L’échec cuisant du lancement de Suicide Squad Kill the Justice League aurait pu conduire à une période de renouveau pour le jeu. Malheureusement, les derniers développements semblent indiquer que cette perspective s’éloigne de plus en plus.

Rocksteady, le studio derrière le jeu, avait pourtant de nombreux atouts en main, notamment la capacité à exploiter l’univers riche et diversifié de DC Comics. Le concept d’Elseworlds, introduit dans le jeu pour explorer des univers alternatifs, offrait également un potentiel créatif immense. Cependant, ces éléments n’ont pas suffi à sauver le jeu de son destin funeste.

L’ajout du Joker dans la première saison du jeu aurait pu être un moment fort, mais il s’est avéré être un coup d’épée dans l’eau. Les joueurs ont rapidement réalisé que débloquer ce personnage emblématique nécessitait un investissement en temps considérable, avec jusqu’à vingt missions à accomplir pour atteindre le niveau requis. De plus, ces missions étaient en grande partie des répliques de celles déjà présentes dans le jeu de base, ce qui a laissé un goût amer aux joueurs les plus assidus.

Le manque d’originalité dans les mises à jour et le recyclage constant de contenu ont également contribué à l’essoufflement du jeu. Les missions stronghold, tant attendues par la communauté, se sont révélées être simplement des quêtes déjà existantes, avec quelques éléments du monde du Joker ajoutés de manière superficielle.

Ces choix discutables semblent indiquer un manque de vision à long terme de la part de Rocksteady et de la Warner. Alors que l’industrie du jeu vidéo est en constante évolution, avec une concurrence féroce et des attentes toujours plus élevées de la part des joueurs, les décisions prises autour de Suicide Squad Kill the Justice League laissent planer un doute quant à l’avenir du studio et de la franchise.

En conclusion, Suicide Squad Kill the Justice League semble être un exemple tragique de la manière dont un potentiel prometteur peut être gâché par des décisions de développement malavisées. Espérons que les leçons tirées de cet échec serviront à guider les futurs projets de Rocksteady vers des horizons plus lumineux.