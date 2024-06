Square Enix dévoile Dragon Quest 3 HD-2D Remake

Après de nombreuses rumeurs, Square Enix a enfin présenté un nouvel aperçu et une date de sortie pour le jeu Dragon Quest 3 HD-2D Remake. Une annonce qui a été réservée pour le Nintendo Direct.

Considéré comme le premier titre de la trilogie Erdrick, Dragon Quest 3 HD-2D Remake a été développé par l’équipe Asano. Le remake utilisera le même moteur et le même style artistique que Octopath Traveler et Triangle Strategy. Nous aurons ainsi droit à des personnages détaillés et évoluant dans des environnements en 3D.

Plusieurs rumeurs indiquaient que la nouvelle version inclurait l’intégralité de la trilogie Erdrick. Rumeurs confirmées, puisque Square Enix a annoncé le Dragon Quest 1 et 2 HD-2D Remake. Ces derniers ne viendront cependant que plus tard en 2025.

Dragon Quest 3 HD-2D Remake sera disponible le 14 novembre sur Xbox Series X/S, PS5, PC et bien évidemment sur la Nintendo Switch.