Square Enix intensifie la communication autour de Final Fantasy 7 Rebirth

À seulement un mois du lancement très attendu du deuxième épisode de la trilogie, Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix intensifie considérablement ses efforts de communication. En cette journée spéciale marquant le 27e anniversaire du jeu, le développeur japonais multiplie les annonces, dévoile de nouvelles bandes-annonces, partage des extraits de gameplay exclusifs, fournit des informations inédites, réalise des interviews et organise des événements presse. L’excitation est à son comble parmi les nouveaux joueurs tout autant que parmi les fans de longue date. Bien que le jeu n’ait pas eu une place prépondérante lors du dernier State of Play, Square Enix a surpris les amateurs avec une annonce inattendue.

Un Événement dédié au State of Play pour Final Fantasy VII Rebirth

En tant que l’un des jeux les plus attendus du mois et de l’année, Final Fantasy VII Rebirth s’affiche comme l’une des pierres angulaires de la PS5 pour 2024. Il suscite l’enthousiasme tant des nouveaux venus que des fidèles qui suivent la franchise depuis ses débuts. Cette anticipation est alimentée par la capacité du prédécesseur à déjouer les attentes en introduisant des histoires uniques explorant des lignes temporelles alternatives. Final Fantasy VII Rebirth est sur le point de surprendre même les joueurs les plus chevronnés, familiers avec chaque recoin du Final Fantasy VII original, y compris chaque combat de boss et toute l’intrigue.

En préparation de sa sortie imminente, Final Fantasy VII Rebirth aura son propre événement dès le 6 février 2024, à une heure non divulguée. Peu de détails ont été révélés concernant ce nouveau State of Play dédié à Final Fantasy VII Rebirth, mais Square Enix promet de fournir plus d’informations sur le gameplay et de dévoiler de nouvelles images. PlayStation assure que l’éditeur révélera des annonces « excitantes que vous ne voudrez surtout pas manquer ». Que pourrait-il s’agir ? Il se pourrait bien qu’une démo soit en préparation, mais cela reste pour l’instant pure spéculation. Rendez-vous mardi prochain pour le découvrir. Pour rappel, Final Fantasy VII Rebirth sera disponible en exclusivité sur PS5 dès le 29 février 2024.

