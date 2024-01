Square Enix s’engage dans l’IA pour révolutionner le développement de jeux vidéo

Le studio emblématique japonais Square Enix, reconnu mondialement pour ses créations légendaires telles que la série Final Fantasy et Dragon Quest, a récemment fait part de son intention de révolutionner le développement de jeux vidéo en intégrant pleinement l’intelligence artificielle (IA). Cette décision audacieuse a été officiellement annoncée dans une lettre du président de la société, Takashi Kiryu, où il a évoqué la volonté de Square Enix d’exploiter l’IA de manière “agressive” pour transformer les processus de création de jeux.

Le président Kiryu a souligné l’impact positif de l’IA générative, citant des exemples tels que ChatGPT, et a mis en avant les avancées significatives dans des domaines cruciaux tels que les images, la vidéo et la musique depuis son apparition. Il a exprimé la conviction que l’IA générative a le pouvoir non seulement de remodeler la création artistique, mais aussi de transformer fondamentalement les méthodes de production, y compris la programmation.

“Les mois qui ont suivi [sa sortie] ont vu une succession rapide de lancements de nouveaux services et contenus qui ont étendu l’IA générative à une variété de domaines étroitement liés au divertissement numérique, y compris les images, la vidéo et la musique. Je pense que l’IA générative a le potentiel non seulement de remodeler ce que nous créons, mais aussi de changer fondamentalement les processus par lesquels nous créons, y compris la programmation”, a déclaré M. Kiryu.

De manière explicite, le président de Square Enix a affirmé que le studio avait l’intention d’être “agressif” dans l’application de l’IA et d’autres technologies de pointe. Dans un premier temps, l’objectif est d’améliorer la productivité du développement et de sophistiquer les efforts marketing. À plus long terme, Square Enix espère exploiter ces technologies pour créer de nouvelles formes de contenu, considérant l’innovation technologique comme une opportunité commerciale.

Malgré cette déclaration d’intention claire, Takashi Kiryu n’a pas précisé quel titre spécifique serait développé partiellement à l’aide de l’IA ni dans quel domaine précis de la création de jeux cette technologie serait appliquée. Cela a suscité des spéculations et des inquiétudes parmi les fans, en particulier en ce qui concerne l’impact potentiel de l’IA sur des aspects sensibles tels que la composition musicale, pour laquelle Square Enix est réputé grâce à ses compositeurs de talent.

À titre d’information, il est intéressant de noter que Square Enix a développé d’autres jeux majeurs en plus de la série Final Fantasy et Dragon Quest. Parmi ceux-ci, citons des titres tels que Kingdom Hearts, NieR: Automata, et Octopath Traveler, qui ont tous connu un succès critique et commercial.