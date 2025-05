Star Wars Outlaws débarque sur Nintendo Switch 2 : édition physique, prix et détails confirmés

Ubisoft Massive officialise la sortie physique de Star Wars Outlaws sur Nintendo Switch 2, annoncée pour le 4 septembre 2025. Ce portage du jeu d’action-aventure en monde ouvert, initialement sorti en août 2024 sur PS5, Xbox Series et PC, vise à relancer les ventes après un succès commercial mitigé.

Un format « carte-clé » et un prix aligné

Contrairement à des éditions physiques complètes comme Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, Star Wars Outlaws optera pour le format « carte-clé » sur Switch 2. Le cartouche ne contiendra pas l’intégralité du jeu (plus de 60 Go), nécessitant un téléchargement supplémentaire. Une pratique courante pour les titres third-party sur la console hybride, à l’exception des jeux Marvelous.

La version physique, déjà en précommande sur Amazon, sera vendue 59,99 $ aux États-Unis et 69,99 € en Europe. Il s’agit de la Gold Edition, incluant le jeu de base et le passe de saison. Ce dernier donne accès aux deux DLC : Wild Card (avec Lando Calrissian) et A Pirate’s Fortune, dont la sortie est prévue le 15 mai 2025.

Une couverture familière, des attentes renouvelées

La jaquette reprend le design des éditions PS5 et Xbox Series, mettant en avant l’héroïne Kay Vess et son compagnon Nix. Si le format « carte-clé » déçoit les collectionneurs (le cartouche est inutilisable sans téléchargement), Ubisoft mise sur un prix attractif pour relancer l’intérêt. Notons que ces cartes, non liées à un compte, peuvent être revendues ou prêtées… à condition que les serveurs de téléchargement restent actifs.

Un pari pour Ubisoft

Après des résultats en deçà des attentes sur les autres plateformes, le studio espère que la communauté Nintendo, réputée pour son engagement, offrira une deuxième vie au titre. Entre-temps, le DLC A Pirate’s Fortune tentera de maintenir l’attention des joueurs, avec un personnage clé de The Clone Wars au cœur de l’intrigue.

Reste à voir si ce portage, malgré ses compromis techniques, séduira les fans de la saga et les propriétaires de la Switch 2, avides de jeux ambitieux sur console portable.