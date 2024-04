Star Wars Outlaws : Découvrez toutes les éditions

Ubisoft et Massive Entertainment préparent la sortie de Star Wars Outlaws, un jeu très attendu qui offre une expérience inédite dans un monde ouvert situé dans un univers de criminalité. Prévu pour le 30 août, le jeu propose trois éditions différentes, chacune offrant des contenus variés et des bonus de précommande intéressants.

Les éditions disponibles sont les suivantes :

Édition Standard (69,99 $ USD) : Comprend le jeu de base et le bonus de précommande. Édition Gold (109,99 $ USD) : Inclut le jeu de base, 3 jours d’accès anticipé et le Season Pass. Édition Ultimate (129,99 $ USD) : Offre le jeu de base, 3 jours d’accès anticipé, le Season Pass, le Rogue Infiltrator Bundle, le Sabacc Shark Bundle et le livre d’art numérique.

Toutes les éditions offrent le même bonus de précommande, le “Kessel Runner Bonus Pack”, qui comprend des skins pour la speeder et le vaisseau Trailblazer. De plus, les éditions Gold et Ultimate incluent le Season Pass, offrant l’accès à deux DLC à venir : la mission exclusive “Jabba’s Gambit” et le “Kessel Runner Character Pack” avec des cosmétiques supplémentaires pour les personnages Kay et Nix.

L’édition Ultimate offre également des cosmétiques exclusifs pour les personnages Kay Vess et Nix, ainsi que pour la speeder et le vaisseau Trailblazer. Bien que cette édition soit la plus complète, son prix élevé peut en dissuader certains.