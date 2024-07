Il est attendu pour le 30 août et ne manquera pas son rendez-vous. En effet, Ubisoft vient de fièrement annoncer que Star Wars Outlaws est passé “Gold”. Un statut qui indique que le jeu ne connaîtra pas de retard et que son développement touche à sa fin. Une bonne nouvelle donc pour tous les fans de la saga qui attendent avec grande impatience de découvrir les aventures de Kay Vess et son acolyte Nix.

Pour rappel, vous pouvez découvrir en exclusivité 30 minutes du Gameplay de Star Wars Outlaws que nous avions pu voir en amont lors d’un événement Ubisoft.