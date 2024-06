Star Wars Outlaws: Nous avons pu voir 30 minutes de gameplay !

Branchez-vous à eu le privilège de découvrir 30 minutes de gameplay de Star Wars Outlaws lors d’un événement en ligne organisé par Ubisoft.

Si nous n’avons pu tester, pour le moment, le jeu manette en main, la longue présentation nous a permis d’en savoir plus sur les mécaniques du jeu ainsi que découvrir les superbes environnements que nous offrira le jeu.



Cette présentation, dirigée par Julian Geraghty, directeur créatif du jeu, nous a offert un aperçu immersif de ce nouvel opus de l’univers Star Wars.

Kay et Nyx les scelerats de Star Wars Outlaws

Tout d’abord nous avons été remis dans le contexte. Star Wars Outlaws se déroule après la Bataille de Hoth, durant une période où l’Empire galactique règne avec une poigne de fer. Cependant, en marge de cette oppression impériale, l’underworld galactique prospère. Celui-ci permettant à des syndicats criminels de gagner en puissance. C’est dans ce contexte de trouble et d’opportunités que nous suivons les aventures de Kay Vess et de son fidèle compagnon, Nyx.

Pour rappel, Kay et Nyx sont des scélérats cherchant à survivre tout en rêvant d’une vie de liberté. Ils parcourent la galaxie sans rendre de comptes à personne. Pour atteindre cet idéal, ils réuniront une équipe d’Outlaws et tenteront de réaliser l’un des plus grands cambriolages jamais vus dans la galaxie.

Trois objets importants pour l’exploration

Maintenant que nous vous avons mis dans le contexte de nouveaux, parlons des mécaniques de jeu. Celles-ci nous offrent une variété de compétences et d’outils. Nous disposons notamment d’un spike de données, un kit de pirate et un grappin. Un grappin qui vous permettra notamment de grimper les différents montages ou édifices. L’occasion d’avoir une vue panoramique sur les beaux environnements qu’offre le jeu.

Cependant, cette présentation a surtout mis l’accent sur le blaster utilisé par Kay. Celui-ci peut être ainsi équipé de trois modules distincts à savoir:

Module plasma : Idéal pour infliger des dégâts importants.

Module ionique : Efficace pour désactiver les boucliers et surcharger les droïdes.

Module de paralysie : Neutraliser les ennemis en un coup, mais avec un temps de recharge.



Nyx, le compagnon fidèle de Kay, possède également des compétences uniques, comme la possibilité de distraire les ennemis, récupérer des objets ou même se joindre au combat. D’ailleurs nous en avons pu nous apercevoir lors d’une mission d’infiltration où ce dernier a pu attirer l’attention sur lui, nous permettant ainsi de neutraliser discrètement l’ennemi.

Trois mission principales dévoilées

Lors de cette présentation exclusive de Star Wars Outlaws, trois missions principales ont été mises en lumière, chacune offrant un aperçu des défis et des aventures qui attendent les joueurs.

La Relique

Dans cette mission, Kay doit infiltrer le territoire extrêmement dangereux de Crimson Dawn, un syndicat criminel redouté dans toute la galaxie. L’objectif est de récupérer un précieux objet volé au clan Ishiga. Celle-ci met en avant les compétences furtives de Kay et sa capacité à affronter les environnements hostiles. Vous devrez donc faire preuve de stratégie mais surtout discrétion afin de déjouer les gardes. Une discrétion très importante si vous souhaitez sécuriser l’objet sans alerter les forces ennemies.

L’Épave

La mission L’Épave vous plonge dans les ruines d’un croiseur de la Haute République. La tâche de Kay est de fouiller ce vaisseau abandonné pour trouver un ordinateur de navigation essentiel à leur quête. Vous devrez explorer les couloirs sombres et désolés du croiseur. Il vous faudra résoudre des énigmes et surmonter des obstacles environnementaux. Cette mission mettra à l’épreuve les compétences de survie de Kay et nécessitera une exploration minutieuse.

Faux Pavillon

Dans cette mission palpitante, Kay et son équipe doivent affronter des forces impériales. L’action commence par un affrontement intense avec les troupes impériales, où les joueurs devront utiliser habilement les compétences de combat de Kay et les capacités de soutien de Nyx. La mission culmine en une fuite spectaculaire dans l’espace, où les joueurs devront prendre part à un combat spatial frénétique. Ils devront piloter habilement leur vaisseau à travers un champ de débris, esquivant les tirs ennemis et ripostant pour échapper à l’emprise impériale.

Des graphismes parfois inégaux mais des environnents splendides

N’ayant pas pu encore avoir le jeu en main, il serait très compliqué de donner un avis définitif. En effet, les graphismes nous ont laissé sur notre faim tant ils sont inégaux. Cependant, le jeu n’étant pas encore optimisé, il convient de rester prudent. Si les environnements offrent de très beaux graphismes, certaines phases comme l’ouverture des portes avec une clé nous ont laissé perplexe. Il sera ainsi intéressant de voir ce que nous offrira la version finale du jeu.

Des combats stratégiques mais

Comme nous vous le disions auparavant, les attaques par le biais de votre blaster seront l’une de vos armes principales cependant, encore une fois sur la base de cette présentation, les combats semblaient parfois pas assez nerveux. Il sera ainsi intéressant de voir la sensation manette en main. Cependant, les phases d’infiltration sont vraiment un point du jeu avec notamment Nyx qui vous prête main de par sa malice. Celles-ci nous ont donné l’envie de rapidement avoir le jeu en main pour vous donner un réel ressenti.

Cette présentation exclusive de Star Wars Outlaws a permis de plonger dans un univers riche en action, en aventure et en mystères. Les fans de Star Wars et les amateurs de jeux vidéo peuvent s’attendre à une expérience captivante et immersive, promettant d’explorer les recoins les plus sombres de la galaxie.

Nous avons hâte d’en savoir plus mais surtout de pouvoir enfin tester le jeu manette en main tant il semble vraiment prometteur !