Star Wars Outlaws sera disponible le 30 Août !

Ubisoft a levé le voile sur le trailer de l’histoire de Star Wars Outlaws, annonçant sa sortie le 30 août 2024. Plongez dans la peau d’un “vaurien” de l’espace, dans une période située entre L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Aux côtés de l’héroïne, Kay Vess, et de son fidèle compagnon Nix, explorez des planètes inédites créées spécialement pour le jeu.

Ce nouveau trailer dévoile davantage l’intrigue de Star Wars Outlaws. Alors que la galaxie est en proie aux attaques incessantes entre l’Empire et la Rébellion, Kay Vess est traquée par un redoutable syndicat du crime. En quête de liberté, elle se lance dans un voyage à travers l’espace pour forger sa réputation, en s’associant à diverses organisations.

“Kay et Nix, ingénieux et débrouillards, s’aventureront au cœur du milieu criminel et de la Bordure Extérieure,” promet Julian Gerighty, directeur créatif du jeu. Développé par Massive, célèbre pour la saga The Division, Star Wars Outlaws proposera des environnements ouverts regorgeant de missions diverses, qu’elles soient cruciales ou secondaires, avec une forte dimension d’infiltration. Nix sera un atout crucial pour Kay, leur duo étant l’une des cibles les plus recherchées de la galaxie.

Outlaws nous plonge dans la vie d’une contrebandière, un “vaurien” selon Ubisoft, qui se battra avec son blaster et ses gadgets. Parmi les planètes confirmées, on retrouvera notamment Tatooine, berceau de celui qui deviendra Dark Vador.

La date de sortie de Star Wars Outlaws est fixée au 30 août sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.