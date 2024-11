Star Wars Outlaws s’offre la plus grosse mise à jour possible!

Ubisoft booste Star Wars Outlaws avec la mise à jour 1.4.0, déployée aujourd’hui. Le principal changement apporté par ce patch ? La fin de l’infiltration forcée. Fini de devoir se cacher à tout prix.

Au lancement, le jeu avait divisé. La mécanique d’infiltration, imposée dans certaines missions, n’a pas fait l’unanimité. Forcer les joueurs à éviter la détection allait à l’encontre de l’idée de jeu présentée dans les trailers : exploration et action. Beaucoup ont trouvé cela frustrant, surtout dans un titre où l’action devait primer.

La mise à jour 1.4.0 chamboule tout cela. L’infiltration devient totalement optionnelle. Les joueurs peuvent désormais décider comment aborder chaque mission. La liberté est donc le faire maitre mot! Se faire repérer ne signifie plus la fin immédiate. Au contraire, cela déclenche l’action. Plus besoin de redémarrer une mission simplement parce qu’un ennemi a repéré le joueur. Ce changement offre plus de liberté et réduit la frustration.

L’infiltration reste présente dans le jeu et n’a pas été supprimée, cependant, elle devient un choix. Les joueurs peuvent toujours opter pour une approche discrète ou, au contraire, choisir une stratégie plus directe. Chaque mission devient ainsi plus ouverte, permettant une plus grande diversité dans le gameplay. Les zones syndicales, jusque-là réservées à l’infiltration, permettent désormais de se faufiler, négocier ou se battre, selon les préférences de chacun.

Mais ce n’est pas tout. Ubisoft a également apporté des améliorations aux combats. Il est, par exemple, désormais possible de conserver les armes récupérées pendant les missions et de les utiliser. En outre, la stratégie prend une place plus importante. Viser des parties spécifiques du corps des ennemis, comme la tête, pour infliger des dégâts plus importants est désormais possible. Ces nouveautés rendent les affrontements plus dynamiques et tactiques.

Cette mise à jour montre qu’Ubisoft prête attention aux retours des joueurs. En supprimant l’infiltration obligatoire et en enrichissant les options de jeu, Star Wars Outlaws devient plus libre et mieux adapté aux différents styles de jeu. Plus de contrôle, plus de plaisir.