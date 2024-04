Star Wars Outlaws : Un trailer ce mardi !

Préparez-vous, fans de Star Wars ! Le mardi 9 avril à 13h00, un nouveau trailer de Star Wars Outlaws sera dévoilé, promettant une plongée palpitante dans l’univers de ce jeu très attendu. D’une durée de 2 minutes et 46 secondes, cette bande-annonce mettra en lumière l’histoire captivante du jeu, avec un focus sur le personnage principal, Kay Vess, accompagnée de son compagnon de route, la charmante Nix.

Alors que l’Empire galactique poursuit sa lutte acharnée contre l’Alliance rebelle, un monde criminel prospère émerge. Les joueurs incarneront la rusée Kay Vess, interprétée par Humberly González, et son fidèle compagnon Nix, joué par Dee Bradley Baker (Star Wars : The Bad Batch). Ensemble, ils planifieront l’un des plus grands braquages que la Bordure Extérieure ait jamais connus. En quête de liberté et d’une nouvelle vie, les joueurs se joindront à Kay et Nix dans une aventure pleine de combats épiques, de vols audacieux et de confrontations avec les syndicats du crime galactiques, les propulsant ainsi au rang des criminels les plus recherchés de la galaxie.

Prévu pour une sortie officielle en 2024, ce nouveau trailer de Star Wars Outlaws suscite l’excitation des fans qui espèrent en apprendre davantage, voire même découvrir enfin la date de sortie exacte du jeu.