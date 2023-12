Starfield: Des chiffres prometteurs malgré les apparences

En cette fin d’année 2023, Microsoft a dévoilé des statistiques impressionnantes, mais le dernier-né de Bethesda, Starfield, semble être le sujet de débats contradictoires malgré ses trois mois et demi d’existence. Alors que des titres de renom tels que Zelda Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3, et Super Mario Wonder ont été applaudis aux Game Awards, Starfield a eu du mal à faire briller son étoile. Bien que son score Metacritic soit respectable (83/100), les joueurs expriment une déception générale, notée comme “moyenne” sur Steam après 85 000 évaluations. Les critiques se concentrent sur le recyclage de certains défauts de ses prédécesseurs et un système d’exploration jugé désuet.

Analyse du Succès ou de l’Échec

Cependant, Bethesda semble contrebalancer ces premières impressions en partageant des données le 20 décembre. Starfield aurait attiré pas moins de 13 millions de joueurs en trois mois et demi, dont 5 millions ont franchi la ligne d’arrivée, avec une moyenne de 40 heures de jeu. Ces chiffres, publiés dans un communiqué, soulèvent des questions sur la perception initiale du jeu. Benzaie, un créateur de contenu français, a commenté que plus d’un tiers des joueurs ont terminé le jeu en trois mois, débunkant ainsi l’idée d’un échec.

Ces récentes données suggèrent que Starfield, malgré son accueil initialement mitigé, connaît un succès croissant. Les millions de joueurs et les statistiques de fin de jeu prometteuses laissent entrevoir un avenir plus positif que les premiers commentaires ne le laissaient supposer. Les chiffres réels semblent contredire les évaluations mitigées, mettant en lumière que le succès d’un jeu ne se mesure pas toujours à ses débuts. L’analyse approfondie des statistiques renforce l’idée que Starfield pourrait bien être en passe de devenir une expérience appréciée à long terme.