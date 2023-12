Steam révèle ses meilleures ventes en 2023

Comme chaque année, Steam a dévoilé sa liste des meilleures ventes de jeux, classés en quatre catégories distinctes : Platine, Or, Argent et Bronze, en fonction de leurs performances de vente. La diversité des jeux présentés reflète la variété des goûts des joueurs tout au long de l’année.

Dans la catégorie Platine, le titre incontournable est une fois de plus “Cyberpunk 2077”, qui a vu ses ventes exploser après la sortie du DLC “Phantom Liberty”. Le jeu a maintenu sa popularité sur Steam, plateforme PC optimale depuis son lancement. Des vétérans tels que “PUBG Battlegrounds”, “Apex Legends” et “Dota 2” continuent de dominer le classement, aux côtés d’outsiders comme “Starfield” et “Hogwarts Legacy”, qui semblent avoir séduit principalement les joueurs PC.

La catégorie Or réunit des noms prestigieux, mettant en avant le succès continu des jeux services tels que “Warframe”, “Rainbow Six Siege” et “Dead by Daylight”. Le remake de “Resident Evil 4” a également réussi à s’imposer, aux côtés de jeux comme “EA Sports FC 24”, “FIFA 23”, “Elden Ring” et “Red Dead Redemption II”.

La catégorie Argent présente des titres bien connus tels que “Sea of Thieves”, “Les Sims 4”, “The Elder Scrolls Online” et “Stellaris”. Les jeux de cette année comprennent des points forts tels que le jeu de construction et de gestion “Cities Skylines II”, l’aventure “Star Wars Jedi: Survivor”, le remake de “Dead Space” et le jeu d’exploration en coopération “Lethal Company”, qui a récemment connu un succès viral sur les plateformes de livestream.

Enfin, la catégorie Bronze met en lumière des jeux indépendants, souvent moins grand public mais tout aussi divertissants. “Lies of P”, “Dave the Diver”, “It Takes Two”, “Raft” et “Dredge” font partie de cette sélection, aux côtés des deux derniers opus de “Marvel’s Spider-Man” sur PC, qui ont retrouvé la popularité avec la sortie de “Marvel’s Spider-Man 2” en octobre.

Cependant, il est important de prendre ce classement avec du recul, car il se base uniquement sur le chiffre d’affaires brut et ne tient pas compte des retours des joueurs concernant leur expérience. Certains jeux peuvent connaître un succès phénoménal au lancement, suivi d’un retour de flamme dans les semaines qui suivent. Ainsi, ce classement offre un aperçu des performances commerciales, mais ne constitue pas une évaluation exhaustive de la satisfaction des joueurs.