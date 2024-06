Stray arrive sur Switch cette année

Le Nintendo Direct a été riche en annonces tant pour les jeux de première partie que pour ceux de tiers. L’une des plus notables est celle de la sortie de Stray. Le jeu d’aventure développé par Annapurna Interactive et BlueTwelve Studio arrive sur la Nintendo Switch.

Sortie prévue pour la période des fêtes

Le jeu sera disponible durant la période des fêtes de cette année. Le trailer n’en dit pas plus et nous restons donc sans une date de sortie exacte. Pour rappel, vous incarnez dans Stray un chat errant dans une ville cyberpunk dystopique. Vous allez donc suivre les aventures de ce dernier qui tombe dans une ville fermée, habitée par des robots, des machines et des bactéries mutantes. Avec l’aide d’un drone compagnon nommé B-12, il tente de retrouver la surface.

Une adaptation cinématographique en préparation

En parallèle, Annapurna Pictures a annoncé qu’elle travaille actuellement sur une adaptation en film d’animation de Stray. Le département Annapurna Animation de la société de médias prendra en charge la production de ce film, qui racontera l’histoire du jeu d’aventure centré sur le chat errant.

Robert Baird, le co-directeur de l’animation chez Annapurna, a révélé à Entertainment Weekly que le film s’inspirera du concept de “hopepunk”. Un terme originalement créé par les développeurs de BlueTwelve. Ce film mettra l’accent sur l’espoir et la résilience, même dans des environnements difficiles.