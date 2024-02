Suicide Squad Kill the Justice League n’est pas un succès

Suicide Squad Kill the Justice League a du mal à trouver sa place dans le monde des jeux vidéo. Malgré des efforts afin de maintenir l’intérêt des joueurs notamment avec un plan de soutien sur une année complète comprenant de nouveaux contenus gratuits. Des contenus gratuits tel que l’ajout du Joker en personnage jouable mais au final, le jeu n’a pas répondu aux attentes depuis sa sortie selon Gunnar Wiedenfels, directeur financier de Warner Bros.

Les chiffres de fréquentation du jeu sur Steam ne sont guère encourageants, avec des pics quotidiens de moins de 1000 joueurs. En comparaison, des jeux comme Batman Arkham Origins et Arkham Knight attirent respectivement jusqu’à 2000 et 6700 joueurs en pic. Ces chiffres soulignent les difficultés rencontrées par Suicide Squad pour maintenir l’engagement des joueurs. Une difficulté dans le contexte où le jeu mise sur le coopératif et une expérience de jeu en constante évolution.

Il faut noter que ces données ne prennent pas en compte l’activité sur les consoles de nouvelle génération où le jeu pourrait avoir une base de joueurs plus importante. Cependant, ces premiers indicateurs ne sont pas de bon augure pour Warner Bros. Sur le plan financier, l’année 2023 pourrait être marquée par un contraste entre le succès de Hogwarts Legacy et les difficultés de Rocksteady. De plus, le déclin de l’intérêt pour Mortal Kombat 1 risque également d’avoir un impact sur les résultats financiers malgré une stratégie de monétisation agressive. Dans l’ensemble, Warner Bros. semble se préparer à une période difficile.