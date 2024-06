Summer Game Fest : 250 000$ pour un trailer d’une minute

Les éditeurs et les studios ciblent les grandes conférences annuelles de jeux pour promouvoir les titres les plus attendus. Cependant, les coûts de présentation des jeux lors de ces événements mondiaux sont secrets. Ce n’est plus le cas depuis aujourd’hui puisque Kotaku vient de dévoiler des informations relatives à ce sujet notamment pour le Summer Game Fest.

En effet, selon leur rapport, la présentation d’un jeu pour une durée d’une minute lors de cet événement coûterait 250.000 dollars. Voici d’ailleurs le détail de ce rapport:

Une minute et 30 secondes: 350 000 $

Deux minutes: 450 000 $

Deux minutes et 30 secondes: 350 000$.

Des chiffres totalement fous mais que les observateurs s’accordent à justifier. Selon ces derniers, la visibilité qu’offre ce genre d’événements est tout bonnement énorme. Ils permettent ainsi aux éditeurs et aux studios d’atteindre un maximum de joueurs. De plus, ces participation à ces événements entrent souvent dans leur plan de financement lors de la création d’un jeu.

Cependant, les petits studios indépendants ne peuvent se permettre de participer à de tels événements et démontre ainsi la visibilité qu’ils manquent.

Enfin, Kotaku avance que ces tarifs correspondent à ceux appliqués lors des Game Awards. Un autre événement mondialement suivi et qui a permis à plusieurs jeux de gagner une très grande visibilité