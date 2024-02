Tales of Arise arrive dans le Xbox Game Pass !

Dans un tweet récent, Xbox Japan a annoncé que Tales of Arise serait disponible dans le Xbox Game Pass à partir du 20 février !

Tales of Arise est le seizième opus principal de la série de jeux de rôle japonais Tales of, développée par Bandai Namco Entertainment. Il a été annoncé pour la première fois à l’E3 2019 et est sorti le 10 septembre 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Le jeu se déroule dans un monde divisé en cinq planètes, chacune ayant son propre environnement, sa culture et son histoire. Les deux personnages principaux, Alphen et Shionne, viennent de planètes différentes et se retrouvent impliqués dans un conflit entre leur peuple respectif. Alphen souffre d’une condition mystérieuse qui l’empêche de ressentir la douleur, tandis que Shionne est maudite avec des épines qui infligent de la douleur à ceux qu’elle touche.

L’histoire de Tales of Arise explore des thèmes tels que l’oppression, la résilience, la justice et la liberté. Les joueurs sont emmenés dans un voyage pour libérer les planètes de l’emprise tyrannique de leurs oppresseurs.

Le jeu est acclamé pour ses graphismes magnifiques, son système de combat dynamique, ses personnages bien développés et son histoire émouvante. Il a reçu de nombreuses critiques positives et est considéré comme l’un des meilleurs jeux de la série Tales of et l’un des meilleurs jeux de rôle de 2021.