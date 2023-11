Tales of Arise atteint les 2,7 Millions d’exemplaires vendus

Sorti le 9 septembre 2021, Tales of Arise a récemment franchi un jalon remarquable en dépassant les 2,7 millions d’unités vendues dans le monde. Cette réussite exceptionnelle propulse Tales of Arise au sommet de la série, surpassant ses prédécesseurs.

Disponible sur diverses plateformes, dont PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, et PC, le jeu a su captiver une large audience, séduisant à la fois les fans de longue date et les nouveaux joueurs. L’histoire immersive, les personnages charismatiques, et le système de combat dynamique ont tous contribué à la popularité soutenue du titre.

L’extension du jeu, “Beyond the Dawn”, lancée le 9 novembre, vient enrichir davantage l’expérience de jeu. Selon le producteur, M. Tomizawa, Tales of Arise a réussi à attirer de nouveaux adeptes dans la franchise tout en ramenant des joueurs qui avaient délaissé la série depuis longtemps. « Nous avons pu vendre plus de 2,7 millions d’exemplaires dans le monde, un chiffre sans précédent pour un titre Tales autonome », a souligné M. Tomizawa dans une déclaration récente.