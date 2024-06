TEST – BIOMUTANT (Nintendo Switch)

Il y a trois ans, nous avons découvert l’existence de Biomutant, un jeu qui a suscité beaucoup d’enthousiasme, grâce aux références des anciens développeurs de Josh Ghost ainsi qu’aux anciens membres d’Aguas Studios. La prémisse était très prometteuse : un monde ouvert rempli de vie où des éléments de RPG soutiendraient une grande aventure permettant de créer un personnage avec des compétences uniques, lesquelles évoluent en fonction de vos choix. Ensuite, pour couronner le tout, un combat frénétique digne des films de kung-fu.

Des années sont passées depuis et nous avons enfin ce titre entre nos mains. Il est temps de répondre à la question : Ce jeu en vaut-il la peine sur Nintendo Switch? Nous avons ainsi pu tester le jeu sur Branchez-vous et vous donnons notre avis le plus objectif.

Les grandes ambitions autour de Biomutant

Biomutant a été développé par Experiment 101. Un petit studio de moins de 20 personnes qui s’est lancé dans le développement d’un titre de fantasy situé dans un monde ouvert. Dès le départ, le concept semblait très ambitieux, surtout parce que ces dernières années, nous avons vu des jeux de grande qualité intégrer le monde ouvert de manière remarquable.

Alors, qu’est-ce qui distingue Biomutant des autres jeux de la catégorie ? Tout d’abord, il exploite des concepts intéressants que nous allons explorer tout au long de ce test. Des concepts qu’ils combinent avec un style visuel très accrocheur et un système de combat totalement assez addictif.

Seuls les mammifères pourront sauver le monde

Biomutant se déroule dans un futur dystopique où la planète n’est plus telle que nous l’avions connue. La surexploitation des ressources a conduit l’humanité à une apocalypse et seules quelques espèces ont survécu. Ces dernières régnent désormais sur les vestiges de l’humanité et constituent l’évolution de mammifères tels que les lapins, les castors ou encore les ratons.

Comme toute civilisation, celle de ces survivants n’est pas exempte de conflits, et des alliances et des tribus se sont formées pour dominer les terres. Ce sera à vous de les unifier pour contrer le mal qui s’est abattu sur la planète : les Mange-Mondes. Des bêtes géantes qui ont apporté la destruction et qu’il est de votre devoir d’éliminer.

Cependant, l’histoire ne s’arrête pas là. Au fur et à mesure que vous jouez, vous découvrirez les événements passés ainsi que ce que l’avenir réserve. L’histoire est racontée à travers des cinématiques, de nombreux dialogues et des panneaux de texte, et bien qu’elle soit attrayante au début, elle est loin de vous tenir en haleine. Vous commencerez donc à sauter les interludes ou à passer simplement les dialogues par inertie.

Il est évident que la narration est le pilier de tout jeu de rôle, mais lorsque des sujets intéressants sont abordés dans Biomutant, les échanges qui ne concernent pas le fil conducteur sont maladroits et parfois ennuyeux. Heureusement, pour pimenter ce marasme, le jeu intègre un système de décisions appelé Lumière et Ténèbres.

Faites vos jeux rien ne va plus dans Biomutant !

Comme son nom l’indique, ce système consiste à mettre une situation en balance et votre décision peut non seulement changer l’histoire, mais elle est accompagnée de compétences et d’objets uniques en récompense pour chaque choix. La clé est de prendre la décision appropriée au moment du dialogue, en mettant l’accent sur les choix qui ne blessent pas les autres ou, mieux encore, libérer un prisonnier ou résoudre une “prise” d’otage.

Vous ne percevrez peut-être pas la différence au départ, mais à mesure que vous avancerez dans l’histoire, vous remarquerez que vos actions pèsent plus lourd.

Personnalisez votre héros au maximum

Votre personnage n’est pas prédéterminé au début du jeu et une trame vous est présentée. La première chose à définir est sa race, puis à muter en fonction de votre préférence pour la force, l’agilité ou l’intelligence, et enfin, à choisir la classe qui vous attire le plus, oscillant entre saboteur ou celui avec des pouvoirs psychiques.

Vous pourrez également personnaliser la couleur de votre pelage ainsi qu’un peu de votre apparence, ce qui donnera un personnage assez unique.

Cependant, la personnalisation n’est pas la seule mécanique qui révèle le caractère RPG de l’aventure. Un autre trait du genre est le “look”. Le jeu contient des centaines d’objets que vous pouvez ajouter à votre personnage et qui lui conféreront différents avantages, allant des vêtements aux armes, ainsi que des accessoires et même des casques ou des masques. Ces articles se trouvent pratiquement partout et vous pourrez y accéder soit dans des conteneurs très visibles, soit en récompense de missions. De plus, vous trouverez des marchands qui vous fournissent des armes et des vêtements en échange de la monnaie du jeu.

Des objets et des ressources en pagaille !

Biomutant dispose également d’un système d’artisanat qui vous permet de créer des accessoires pour votre équipement et même des armes. C’est l’une des vertus les plus remarquables de Biomutant car la liberté d’expérimenter est très grande. Vous n’aurez cependant peut-être pas assez de matériaux au début du jeu afin d’améliorer vos vêtements ou encore vos armes. Il faudra rester un peu patient à mesure que vous avancerez dans le jeu. Vous obtiendrez des outils vous permettant d’améliorer vos objets ou de créer une arme très puissante. Vous pourrez ainsi les combiner à vos compétences.

Viendra ensuite le moment où vous serez saturé de babioles, mais le jeu vous permet de les détruire en échange d’outils. Des outils vous permettant d’avoir un meilleur objet ou de les vendre aux commerçants. Vous débloquerez d’ailleurs de nouveaux objets lors de votre progression. Bien que la plupart offrent des avantages, vous devrez être prêt à choisir entre différentes améliorations. Il faudra par moment soit choisir d’améliorer votre armure, les dégâts ou encore votre santé. Bien évidemment, aucun objet n’englobe le tout. Nous avons également beaucoup aimé ce système de craft, car il invite le joueur à expérimenter différentes créations pour trouver celle qui correspond le mieux à son style de jeu.

Un choix de classe qui n’est pas définitif !

Comme mentionné au début, il est nécessaire de choisir votre race et votre classe. Cette décision a un impact sur vos attributs et confère des compétences passives uniques, mais ne vous inquiétez pas, elle n’annule pas les alternatives, car au fur et à mesure que vous montez de niveau, vous pourrez débloquer certaines des compétences correspondant à d’autres classes. Cela prendra du temps, mais cela fonctionne pour que vous ne vous sentiez pas exclu en choisissant la classe qui vous captive le plus.

Une fois dans le jeu, vous découvrirez les compétences prédéfinies incluses dans votre personnage, en particulier en ce qui concerne le combat. Les commandes sont assez simples : vous aurez des boutons pour frapper, sauter, esquiver, ainsi que pour tirer et utiliser des compétences. Les gâchettes nous permettaient de tirer et d’utiliser les pouvoirs. Ces pouvoirs sont activés en combinant la gâchette avec les autres boutons. Tout cela s’ajoute à vos attaques au corps à corps, qui ajoutent une dose de kung-fu à la formule.

Alors ceinture blanche ou ceinture noire ?

Le combat au corps à corps est un autre aspect que nous avons beaucoup apprécié dans Biomutant. Il est simple, mais la gamme de possibilités est énorme. Vous commencerez avec des attaques de base dont la combinaison produira de petits combos pour plus de dégâts. Vous trouverez des armes débloquant des combos uniques pour chaque arme, qu’il s’agisse de pistolets, d’attaques à mains nues ou même de dagues. Cela offre une variété au-delà des attributs de chaque pièce de votre arsenal en permettant à vos attaques de tourner autour d’un style différent avec chaque arme que vous utilisez.

De plus, il est possible de modifier ces armes avec des attributs passifs tels que des dégâts radioactifs ou de feu. Si vous ajoutez les pouvoirs que vous débloquez, qu’ils soient d’électricité, d’eau, de contrôle mental, entre autres, les combats deviennent un spectacle formidable qui nécessite de la pratique, mais est gratifiant.

En vous habituant aux contrôles et aux différents mouvements que vous obtenez, vous débloquerez même une compétence appelée Super Boom. Elle vous donnera des mouvements beaucoup plus puissants et rapides. Elle s’active en enchaînant trois combos différents sur vos ennemis. Ces mouvements sont nécessaires pour combattre la faune qui ravage le monde ainsi que les différentes factions présentées dans le jeu.

Un bestiaire variée et dangereux

Chaque faction a sa propre hiérarchie et chaque membre affecté à celle-ci a un rôle précis. Vous rencontrerez donc différents ennemis. Des soldats, des guerriers en passant par des mages ou encore des chefs de faction. Chaque ennemi a un style de combat qui lui est spécifique. Si les combats peuvent sembler répétitifs à vue d’œil, l’ajout de cette variété d’ennemis et de factions change la donne. Elle vous obligera à adapter votre stratégie pour aborder un combat.

Cependant, le jeu n’est pas exempt de défauts. Le principal reproche que nous avons à faire est la répétitivité des missions secondaires. Si vous n’êtes pas quelqu’un qui aime les quêtes secondaires, vous risquez de vous ennuyer rapidement, car elles consistent principalement à collecter des objets, à libérer des zones ou à éliminer un nombre spécifique d’ennemis.

De l’ennui parfois…

De plus, bien que le monde soit ouvert et assez vaste, il n’est pas aussi interactif que nous le souhaiterions. Nous aurions aimé voir plus d’éléments de jeu de rôle intégrés au monde ouvert. Nous pensons notamment à des événements aléatoires ou des rencontres uniques en fonction de vos choix. Malheureusement, le monde est peu vide par moment.

Un autre point à noter est, malheureusement, le manque de variété dans les environnements. Vous aurez souvent des effets de “déjà-vu”. Bien que le monde soit magnifiquement conçu, avec des paysages diversifiés et des environnements distincts, une fois que vous avez exploré une région, vous avez pratiquement tout vu. Peu de surprises ou de découvertes uniques vous attendent. Ceci peut ainsi rendre l’exploration un peu monotone et ne pas pousser à plus d’exploration.

Verdict

Biomutant est un jeu combinant parfaitement différents éléments pour créer une expérience particulière dans un monde ouvert. Son système de combat, addictif au passage, ses éléments de RPG approfondis et son histoire intrigante en font un jeu qui vaut la peine d’être joué. Surtout si vous êtes un amateur du genre. Cependant, il souffre de quelques lacunes. Des lacunes, notamment en ce qui concerne la répétitivité des quêtes secondaires et le manque de variété dans les environnements. Des points noirs qui n’en font pas moins de Biomutant un jeu solide qui offre une belle expérience.

Merci à THQ Nordic et Gametomb de nous avoir fourni une copie du jeu afin de livrer ce test.

La note Branchez-vous pour Biomutant: 15/20