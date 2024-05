Test de Ghost of Tsushima Director’s Cut

Inarrêtable et impétueux, tel se présente Ghost of Tsushima dans son “incarnation” PC. Après avoir conquis le cœur des joueurs sur PlayStation, le titre de Sucker Punch arrive donc sur PC. Une version PC que nous avons pu essayé sur Branchez-vous et nous livrons ainsi notre test !

Ghost of Tsushima jouable sur un PC même modeste

En termes de performances, Ghost of Tsushima se positionne parmi les meilleures adaptations de Sony. Le jeu est compatible avec une large gamme de matériel informatique et offre de multiples réglages graphiques. Sur un PC modeste équipé, le jeu tourne sans accroc sur les paramètres les plus élevés avec quelques ajustements mineurs.

L’expérience de jeu est fluide, avec un taux de rafraîchissement constant dépassant les 100 images par seconde, malgré quelques chutes occasionnelles lors de la découverte de nouveaux environnements, probablement dues à la mise en cache des “shaders”.

Le mode Légendes a ses moments de gloire, bien que des effets de particules intenses puissent occasionnellement réduire le taux de rafraîchissement. Cependant, cela n’affecte jamais significativement le gameplay. L’arrivée sur PC offre également une multitude d’options de personnalisation, permettant aux joueurs d’exploiter au mieux leur matériel.

Toujours un plaisir de jouer à Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima reste un véritable plaisir vidéoludique. Malgré ses trois ans d’existence, celui-ci reste plaisant à jouer. L’île de Tsushima offre un monde ouvert magnifique à explorer, avec des biomes et des zones suffisamment distinctes. Des zones qui d’ailleurs offrent une expérience unique à chaque nouvelle découverte et qui sont sublimées par cette version PC.

Le design visuel est époustouflant, mêlant éléments fantastiques et un style artistique qui met en valeur la nature mouvante de l’environnement. Le level design est également remarquable, notamment dans les villages à libérer et les châteaux à conquérir lors de missions majeures.

L’histoire offre des héros captivants et des personnages mémorables, tels que Jin Sakai et Yuna, ainsi qu’un antagoniste en la personne de Khotun Khan. Le mode Légendes ajoute une dimension fantastique à l’histoire, avec de nouveaux personnages et un combat contre une entité mythique.

Presque quatre ans après sa sortie, Ghost of Tsushima continue de briller, offrant un monde ouvert parmi les plus beaux, un gameplay excellent, un très bon équilibre entre les combats, affrontements de boss et infiltration, ainsi qu’une histoire captivante. La narration pousse d’ailleurs le protagoniste à remettre en question ses propres croyances sur l’honneur ainsi que le sens du sacrifice pour sa patrie.

Un mode Légendes qui demande d’être un très bon joueur

Le mode Légendes est une expérience multijoueur de Ghost of Tsushima et jouable en ligne. Vous serez associé en groupes de deux à quatre pour participer à des missions coopératives. Vous pourrez ainsi choisir parmi quatre classes de personnages. Chaque classe vous offrira ses propres compétences et capacités uniques.

Les missions varient entre des scénarios de survie où vous devez vous défendre contre des vagues d’ennemis et des missions d’histoire. Le mode inclut également un raid qui est un défi nécessitant une équipe bien équipée et synchronisée.

Un portage réussi

Le portage PC de Ghost of Tsushima Director’s Cut s’inscrit dans la lignée des excellents portages de Sony. Des portages offrant une multitude d’options pour les joueurs PC. Le jeu s’inscrit comme une réelle invitation à plonger dans le monde de Tsushima. Un jeu que vous pourrez vivre seul en tant que Jin Sakai ou en groupe dans le mode Légendes pour repousser les envahisseurs de l’île.

Le portage PC de Ghost of Tsushima Director’s Cut s’inscrit donc dans la lignée des très bon portages de Sony. Des portages qui offrent une multitude d’options pour les joueurs PC.

Au final, malgré les récentes polémiques concernant l’intégration du PSN sur PC, Ghost of Tsushima Director’s Cut perpétue la très bonne réputation de Sony en matière de portages PC. À l’image du tout récent Horizon Forbidden West qui avait également réussi son pari sur PC.

La note Branchez-vous : 17/20

Merci à Playstation de nous avoir offert une copie du jeu afin de pouvoir réaliser ce test.