TEST: Robin Hood Sherwood Builders

Le jeu est passé quelque peu inaperçu depuis sa sortie le 29 février dernier, le même jour qu’un certain Final Fantasy VII Rebirth. Cependant, nous avons eu l’occasion tout récemment de tester Robin Hood Sherwood Builders, un RPG qui met en avant le fameux défenseur des opprimés. Le jeu, uniquement sorti sur PC, offre de belles promesses mais souffre bien évidemment de quelques petits soucis. Nous l’avons testé sur Branchez-vous, et vous livrons notre avis le plus objectif !

Robin Hood Sherwood Builders, un récit somme classique

Dans ce Robin Hood – Sherwood Builders, nous incarnons un héros intrépide qui se lève contre l’injustice. Oui, c’est tout de même Robin des bois, après tout, donc rien de surprenant. Notre quête nous conduit à défier le shérif corrompu de Nottingham, un tyran impitoyable opprimant les gens ordinaires. En nous battant et en dérobant aux riches pour redistribuer aux pauvres, nous devenons l’espoir des démunis. Classique !

Nous plongeons profondément dans la riche mythologie de Robin des Bois durant notre périple. Nous rencontrons et formons des alliances avec des personnages emblématiques tels que le loyal Petitjean, connu pour sa force et sa loyauté sans faille, ainsi que Lady Marianne, une figure de courage et d’intelligence qui se joint à notre lutte pour la justice.

Chaque étape de notre périple nous confronte à des dilemmes moraux et des défis stratégiques. Ceci renforçant notre détermination à renverser l’ordre injuste établi. Entre les forêts majestueuses de Sherwood et les ruelles sombres de Nottingham, chaque action que nous entreprenons façonne notre destinée, mais pas seulement. Elle a également un impact sur le destin de ceux que nous défendons contre l’oppression.

Cette version du jeu développe ainsi davantage l’intrigue, les personnages et l’atmosphère de l’histoire inspirée par Robin des Bois.

Une difficulté crescendo dans le jeu et des combats à l’arc

Dès le début de notre périple, notre personnage se retrouve dans un campement où le frère Tuck nous guide pour mieux comprendre les mécaniques du jeu et de la construction. Les premières missions nous ont entraînés à collecter des ressources essentielles comme le bois et la pierre, nécessaires à la construction de cabanes pour notre campement. C’est là que commence la gestion de notre base, bien que cette partie soit peut-être le point le moins fort du jeu. Nous avons dû superviser la construction de structures pour loger nos travailleurs, qui à leur tour, contribueraient au développement de notre village.

Notre personnage gagne de l’expérience à travers ses actions et en accomplissant des quêtes, ce qui se traduit par des points de compétence à investir dans un vaste arbre de talents. Cela nous a permis de personnaliser notre héros selon notre style de jeu préféré. La partie action du jeu se concentre principalement sur les combats en vue à la troisième personne. Les affrontements sont bien réalisés, surtout lors des combats à distance avec l’arc, bien que les combats rapprochés soient aussi présents, étant donné le thème de Robin des Bois.

Toutefois, nous avons parfois regretté le manque de variété dans les mouvements lors des duels.

L’infiltration pour réussir vos quêtes mais avec des limites

Le jeu intègre habilement des éléments de furtivité et d’infiltration nous permettant de manœuvrer discrètement pour éliminer nos ennemis. Maîtriser ces mécaniques ajoute une dimension stratégique profonde qui enrichit l’expérience de jeu. Des éléments importants surtout lorsque nous devons éviter les patrouilles ennemies ou atteindre des objectifs cruciaux sans déclencher d’alarmes.

En parallèle, Sherwood Builders offre une immersion dans des aspects de crafting et de collecte essentiels à la survie. Il est essentiel de récolter des ressources comme le bois et la pierre pour fabriquer des armes comme des flèches pour l’arc. Des armes indispensables pour la chasse ou la défense de notre Robins des bois. De plus, chasser des animaux pour obtenir de la viande et des peaux permet de diversifier nos ressources et de s’adapter aux défis croissants de notre quête pour renverser l’oppression du shérif corrompu de Nottingham.

Cependant, malgré ces qualités, Sherwood Builders présente quelques points négatifs. Les mécaniques de furtivité peuvent parfois être frustrantes en raison d’une détection parfois imprécise des ennemis. D’ailleurs, elle a mené parfois à des situations où nos actions discrètes sont compromises de manière inattendue. De plus, bien que le crafting et la collecte soient immersifs, le système de gestion des ressources peut parfois sembler répétitif et nécessiter beaucoup de temps d’investissement pour obtenir les matériaux nécessaires à nos besoins.

Le monde du jeu joue approfondi l’histoire

Le monde du jeu est vaste et invite à l’exploration, bien que parfois les longues distances entre les événements aléatoires puissent sembler fastidieuses à parcourir à pied. L’introduction de montures ou de points de téléportation entre les points d’intérêt aurait pu rendre l’exploration plus fluide et réduire les temps de déplacement. Cependant, malgré ces défis, la richesse de l’univers proposé compense largement ces petits inconvénients.

Chaque recoin de ce monde regorge de détails et d’histoires à découvrir, des vastes étendues sauvages aux villes animées. Chaque décision que nous prenons, chaque lieu que nous explorons, influence notre expérience, voire enrichit notre immersion. Les rencontres aléatoires et les événements imprévus ajoutent une couche de réalisme.

Une belle réussite graphique mais moins sur le plan sonore

Graphiquement, Robin Hood Sherwood Builders est une petite réussite avec ses environnements détaillés et ses personnages admirablement modélisés. Ces derniers captent parfaitement l’essence de la légende de Robin des Bois. Cependant, malgré cette qualité visuelle, quelques défauts peuvent parfois être notés, notamment des problèmes de performance graphique sur certains systèmes moins puissants, ce qui peut altérer l’expérience visuelle pour certains joueurs.

Les cinématiques viennent compléter l’expérience de jeu avec brio, offrant une immersion digne de productions bien plus coûteuses. Néanmoins, du côté sonore, bien que globalement satisfaisant, quelques problèmes de tonalité et de qualité vocale peuvent parfois perturber l’immersion, surtout lors des dialogues cruciaux ou des moments clés de l’histoire, où une meilleure synchronisation audio aurait pu renforcer l’impact émotionnel des scènes.

Robin Hood – Sherwood Builders, un bel hommage à Robins des Bois

En conclusion, Robin Hood Sherwood Builders peut sembler un patchwork d’idées mais le studio de développement a réussi à en faire un tout cohérent et divertissant. Personnellement, nous avons particulièrement apprécié l’action, l’aventure et les aspects de survie, même si la gestion de base aurait pu être plus approfondie. L’ensemble fonctionne harmonieusement et séparément, cela aurait pu donner un produit plus générique. Pour être critiques, nous avons remarqué quelques lacunes dans l’intelligence artificielle qui pourraient être corrigées par des mises à jour futures. Cependant, ce sont des détails mineurs dans l’ensemble.

La note Branchez-vous: 14/20

Merci à www.keymailer.co de nous avoir offert une copie du jeu afin de vous proposer ce test.