Test: V Rising – À la conquête du sang !

Si vous avez peur des vampires, passez votre chemin, car c’est bien ce dont il s’agit dans V Rising ! Si votre principale mission dans le jeu est de sucer du sang, sachez que le jeu sucera également votre temps, tant il peut être addictif ! Entre exploration, combat, construction et plus encore, le jeu offre des heures et des heures de jeu. Vous pourrez ainsi découvrir toutes les facettes derrière ces créatures dangereuses que sont les vampires. Pour rappel le jeu est sorti le 8 mai 2024 sur PC et le 11 juin 2024 sur PlayStation 5.

Nous avons ainsi pu tester le jeu sur Branchez-vous et vous donnons notre avis le plus objectif le concernant.

Un vampire en quête de vengeance dans V Rising !

Dans V Rising, vous incarnez un vampire en quête de vengeance. Victimes d’un coup d’État de la part des hommes, les vampires ont presque été exterminés de leurs terres. Des terres qui leur appartenaient et surtout la nuit. Une défaite poussant les vampires à se réfugier dans l’obscurité pendant des siècles et surtout à être privés de leur boisson préférée : le sang.

Un long exil et sommeil qui allait finalement se terminer avec le réveil d’un vampire que vous allez incarner. Vous allez ainsi pouvoir personnaliser votre personnage en changeant sa couleur de peau, ses cheveux, la forme de son visage et plus encore. Cependant, pas d’équipements pour attaquer ou vous défendre, car vous venez à peine de sortir de votre tombe.

Pas une mince affaire d’être un vampire.

Dès votre réveil, vous allez être amené à sortir du château et remplir au fur et à mesure des quêtes précises. Celles-ci iront crescendo en terme de difficulté, avec notamment la collecte de ressources ou encore des combats contre des ennemis assez dangereux. Les quêtes sont d’ailleurs très bien amenées dans le jeu, car elles vous permettront de rapidement assimiler les mécanismes du jeu.

En effet, vous allez commencer tout d’abord par ramasser des os qui vous permettront de fabriquer votre première arme composée d’os ou encore un anneau d’os. Le jeu tourne d’ailleurs beaucoup autour de ces mécanismes de récupération de ressources et de création d’armes.

Cependant, afin de parfaire votre personnage, il faudra passer par la case « construction ». En effet, votre vampire aura besoin d’un endroit bien à lui afin de construire son petit « château ». Vous pourrez notamment y installer votre tombe, pratique pour se cacher du soleil, mais nous y reviendrons plus tard. La scierie sera également importante afin de pouvoir confectionner des matériaux qui vous manqueraient tels que des planches ou encore un établi afin de forger des armes encore plus puissantes. Réalisme oblige, la confection des ressources par le biais de la scierie prend du temps, car le jeu alterne également entre la nuit et le jour.

Il faudra également construire toutes les fondations autour de votre base avec notamment des barricades pour vous défendre d’éventuelles attaques ennemies ou encore un toit. D’ailleurs, construisez vos bases d’une façon stratégique afin de vous protéger du soleil et de sa chaleur, car il est tout simplement mortel pour vous ! Faites en sorte de créer des zones d’ombres dans vos bases. Ça vous prendra du temps, mais tout le charme de ce jeu est dans ce côté stratégique pour préparer au mieux votre vampire.



Attention au soleil !

Le Soleil de la journée sera votre pire ennemi. Et oui, n’oubliez pas que vous contrôlez un vampire et que ces derniers sont très vulnérables aux rayons du soleil. Si vous exposez ainsi votre personnage au soleil, soyez certain que sa barre de vie se fondra encore plus rapidement qu’une glace au soleil. Il faudra ainsi alterner entre le fait de trouver des zones d’ombres pour vous cacher des rayons ou de tout simplement attendre dans votre tombe au sein de votre base le fameux gong annonçant la tombée de la nuit.

D’autres stratagèmes sont également intéressants et que vous découvrirez au cours du jeu, comme le fait de brûler des os dans un brasero va créer une fumée qui vous protégera du soleil. Pratique, non ? Surtout que l’environnement est rempli de cimetières, vous permettant ainsi de récupérer beaucoup d’os.

La construction de base n’est pas seulement fonctionnelle, mais aussi stratégique. Il faut penser à la disposition des structures pour maximiser l’ombre et la protection. Nous avons construit plusieurs bâtiments et élargi notre base en ajoutant des ateliers pour transformer les ressources. Chaque étape de la construction est gratifiante et bien pensée, rendant l’expérience immersive et engageante.

Les ressources et encore des ressources !

La collecte de ressources est une partie essentielle de V Rising. Vous passerez beaucoup de temps à explorer les environs pour trouver du cuivre, du cuir et d’autres matériaux nécessaires pour améliorer votre base et votre équipement. Par exemple, pour améliorer le cœur de votre château, vous aurez par moment besoin de ressources dont vous ne disposerez pas forcément. La transformation des matières premières en objets utilisables sera ainsi une étape obligatoire. Vous devrez parfois avoir besoin de forger des minerais de cuivre en lingots. Des lingots cruciaux pour améliorer vos équipements pour faire évoluer votre vampire de niveau.

Le jeu propose également une variété de postes de fabrication, tels que la scierie pour transformer le bois en planches, et la table de recherche pour découvrir de nouvelles recettes en utilisant du papier. Ces mécanismes ajoutent une profondeur supplémentaire au jeu, rendant chaque session unique et pleine de découvertes.

Tout faire pour survivre

Comme dit précédemment, n’oubliez jamais que vous êtes un vampire et pour cela vous devrez gérer plusieurs aspects. Comme nous l’avons expliqué, il faudra bien gérer les cycles jour/nuit et vous déplacer rapidement entre les ombres ou encore utiliser des structures.

De plus, en arrivant à sucer le sang de certains ennemis ayant ce qu’on appelle du sang V, vous permettra d’assimiler les connaissances et d’acquérir de nouveaux pouvoirs. L’un de ces pouvoirs, par exemple, vous permettra de vous transformer en loup. Ainsi, vous serez à même de vous déplacer plus vite et donc de rapidement vous cacher du soleil. En effet, le loup étant beaucoup plus rapide que votre forme vampire.



Comme nous l’expliquions, un autre aspect intéressant du jeu est la consommation de sang. En tant que vampire, vous devez régulièrement boire du sang pour survivre. Le type de sang que vous consommez influence vos capacités. Boire du sang de créature, comme celui d’un loup, améliore la régénération de vie, tandis que le sang de guerrier augmente les capacités de combat. Cette mécanique ajoute une couche stratégique au jeu, car il faut choisir judicieusement ses proies pour maximiser ses avantages.

Des combats très exigeants

Les combats dans V Rising sont dynamiques et exigeants. Vous affrontez une variété d’ennemis, allant des créatures sauvages aux boss redoutables. Chaque ennemi a ses propres attaques et stratégies, ce qui rend chaque combat unique. Par exemple, nous avons affronté un loup Alpha et un capataz qui nous ont offert des combats compliqués, mais surtout de nouvelles capacités.



Le système de combat est un mélange de compétences et de stratégies. Vous avez accès à différentes capacités et équipements que vous pouvez améliorer au fil du temps. Les combats contre les boss sont particulièrement intenses et gratifiants, débloquant de nouvelles compétences et structures pour votre base.

Un vaste monde mais dangereux !

L’exploration est une grande partie de ce qui rend The V Rising si captivant. Le monde est vaste et rempli de secrets à découvrir. Nous avons passé beaucoup de temps à explorer la carte et découvert de nouveaux territoires, des ressources rares ou encore des ennemis redoutables. Chaque zone a ses propres caractéristiques et défis, ce qui rend l’exploration à la fois excitante, mais surtout dangereuse.

La carte du jeu est immense. Elle vous offrira des heures de jeu et de découvertes. Vous commencez dans une zone de tutoriel, mais rapidement, le monde s’ouvre à vous, vous invitant à explorer et à conquérir de nouveaux territoires.

Un vampire solo ou en équipe

V Rising propose plusieurs modes de jeu. Vous pouvez jouer en solo, en mode coopératif avec des amis ou en mode PVP. Ce dernier mode offre des combats vraiment intenses entre clans de vampires. Nous avons principalement joué en solo pour ce test.

Le jeu devient encore plus intense en mode hardcore. Vous allez devoir repousser des invasions fréquentes de votre base par d’autres joueurs ou par des ennemis du jeu. Histoire de vous ajouter une pression supplémentaire pour renforcer vos défenses et être toujours prêt à défendre votre territoire.

Vous aimez les vampires? V Rising est fait pour vous !

V Rising offre une expérience addictive pour les amateurs de jeux de vampires. Son côté addictif mêlant exploration, combat, construction et gestion de ressources, promet de longues heures de jeu. En incarnant un vampire en quête de vengeance, les joueurs découvriront un monde vaste et dangereux, rempli de secrets à découvrir et d’ennemis redoutables à affronter. Le système de combat exigeant, les mécanismes de survie comme la gestion des cycles jour/nuit et la consommation de sang, ainsi que la possibilité de personnaliser son personnage et sa base ajoutent une profondeur au jeu. Que ce soit en solo, en coopération avec des amis ou en mode PvP, V Rising offre une expérience variée et intense qui saura séduire les fans de vampires.

La note Branchez-vous: 15/20

Merci à Stunlock Studios et keymailer.com de nous avoir offert une copie gratuite du jeu afin de réaliser ce test.