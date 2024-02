The Day Before : Les Coulisses du Désastre du Développement de Jeu

La sortie du jeu très attendu de Fntastic, The Day Before, en décembre 2023, a été accueillie par une déception généralisée et une controverse. Des rapports récents des sites de jeux allemands GameStar et Game Two ont mis en lumière le processus de développement tumultueux qui a conduit au lancement désastreux du jeu. Les révélations, basées sur des entretiens avec 16 anciens employés et d’autres sources, exposent une série d’erreurs, d’attentes irréalistes et de problèmes de gestion qui ont finalement abouti à l’effondrement à la fois du jeu et du studio.

Des Débuts Modestes et des Changements Irréalistes

Les rapports indiquent que The Day Before n’a pas commencé comme le projet ambitieux promis aux joueurs. Initialement, une équipe de 20 personnes, dont 10 membres, a été informée qu’elle travaillerait sur un jeu de survie top-secret à petite échelle avec une esthétique hivernale et des graphismes cartoon. Cependant, la direction du projet a pris un tournant inattendu avec des demandes de graphismes plus réalistes et de zones plus vastes imposées soudainement. Ce changement a laissé une grande partie de l’équipe de développement “déçue” car elle était satisfaite du plan original, plus modeste.

Changements Fréquents et Imitation des Tendances de l’Industrie

À mesure que le public prenait connaissance de l’évolution du projet, la direction de Fntastic a commencé à suivre les tendances de l’industrie. Les développeurs ont été chargés de mettre en œuvre des fonctionnalités d’autres jeux à succès, entraînant trois versions distinctes de The Day Before au cours de son développement. Les changements improvisés étaient souvent inspirés par des titres populaires tels que Baldur’s Gate 3, Grand Theft Auto Online et Hogwarts Legacy, créant un processus de développement disjoint et incohérent.

Problèmes de Gestion et Conditions de Travail

Les sources pointent les fondateurs et frères Eduard et Aisen Gotovtsev comme la source de délais irréalistes, de promesses excessives et d’exigences déraisonnables. Les frères, qui qualifiaient l’équipe de “grande famille”, auraient recouru à des licenciements spontanés comme moyen de motivation. Les membres de l’équipe ont fait face à des amendes pour de petites erreurs, avec des cas signalés où des individus ont été facturés pour des enregistrements vocaux de “faible qualité”. Les employés ont enduré des périodes intensives de rush, travaillant des heures prolongées et subissant un manque de pauses, avec un employé révélant : “Au cours de la dernière année et demie, je n’ai pas eu de samedi de repos, et au cours des deux derniers mois, je n’ai eu aucun jour de congé du tout.”

The Day Before a été lancé le 7 décembre 2023, suscitantrapidement la controverse. Face à un échec financier, Fntastic a ensuite annoncé la fermeture du studio et a proposé des remboursements aux acheteurs. La fermeture officielle des serveurs du jeu a eu lieu le 22 janvier, marquant la fin d’un parcours tumultueux. Le studio a justifié ses lacunes par une déclaration affirmant : “C’était notre première grande expérience. Les aléas arrivent.”