The Last of Us Part 2 Remastered : Des Contenus gratuits et des améliorations substantielles

Les joueurs de The Last of Us Part 2 ont de quoi se réjouir avec l’arrivée du Patch 1.1.0, offrant une pléthore de contenus et d’améliorations. Au cœur de cette mise à jour, les joueurs ont désormais accès au documentaire “Grounded II: Making The Last of Us Part 2”, une plongée fascinante dans les coulisses de la création du jeu.

En plus de cette expérience enrichissante, des skins gratuits pour les personnages Ellie et Abby sont proposés. L’accent est mis sur l’hommage à la PlayStation, avec un superbe t-shirt pour Ellie, directement inspiré du logo emblématique de la PS1. Ces ajouts offrent aux joueurs la possibilité de personnaliser davantage l’apparence de leurs personnages, enrichissant ainsi l’expérience de jeu.

Outre les ajouts esthétiques, le patch s’attaque à plusieurs bugs impactant le gameplay. Des corrections ont été apportées, tant au niveau des combats que des aspects plus généraux, tels que les problèmes d’importation de sauvegarde de la PS4 et les difficultés liées au changement de skin d’arme. Ces ajustements visent à améliorer la fluidité et la qualité de l’expérience de jeu.

Les joueurs peuvent également se réjouir de la résolution de problèmes de localisation/traduction, garantissant une immersion encore plus complète dans l’histoire captivante de The Last of Us Part 2 Remastered. Pour découvrir toutes les améliorations apportées, le patchnote complet est disponible sur le site officiel du jeu. En somme, une mise à jour complète qui offre une expérience de jeu plus riche et plus fluide pour les fans de cette aventure épique.