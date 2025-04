The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition : les DLC exclus

La sortie de The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition s’accompagne d’une annonce qui refroidit l’enthousiasme des joueurs. Alors que cette version améliorée du chef-d’œuvre de Nintendo promet des optimisations techniques significatives, elle n’inclura pas les contenus téléchargeables (DLC) Les Épreuves Légendaires et L’Ode aux prodiges. Une décision confirmée par le service client de Nintendo, suscitant incompréhension et frustration chez les adeptes de la saga.

Une édition premium… mais incomplète

Cette réédition mise sur des améliorations visuelles et techniques : résolution et taux de rafraîchissement boostés, temps de chargement réduits, et support HDR. Pourtant, malgré ce surcoût, le passe d’extension, regroupant les deux DLC majeurs sortis en 2017, reste à acheter séparément sur le Nintendo eShop. Une absence non mentionnée dans le trailer promotionnel ou la fiche produit officielle, laissant planer le doute jusqu’à la clarification par un représentant du My Nintendo Store.

Nintendo confirme l’absence des DLC

Interrogé par le média NintendoSoup, un agent du service client a levé toute ambiguïté : « La Nintendo Switch 2 Edition comprend uniquement le jeu de base. Les extensions ne sont pas incluses. » Une révélation qui contraste avec les attentes des joueurs, nombreux à supposer que le contenu additionnel serait intégré, comme c’est souvent le cas pour les rééditions « remasterisées ».

Mise à jour gratuite… mais sous conditions

Seule consolation pour les possesseurs de la version originale : les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack d’expansion bénéficieront d’une mise à jour gratuite pour profiter des optimisations techniques sur leur copie existante. Mais là encore, les DLC restent payants.

Dans moins de deux mois, les joueurs devront donc choisir entre racheter cette édition incomplète ou se contenter de la mise à jour gratuite, à condition d’être abonnés.