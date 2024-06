The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom ne pèsera pas lourd

C’était la bonne surprise du Nintendo Direct. La firme nippone a en effet un nouveau jeu autour de The Legend of Zelda. Un jeu qui en a surpris plus d’un puisque, pour la première fois, ce sera vraiment Zelda qui sera au cœur de l’intrigue et que nous contrôlerons et non Link. Cependant, contrairement aux opus précédents, The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom ne sera pas aussi massif que ses prédécesseurs, Breath of the Wild ou encore Tears of the Kingdom.

En effet, la fiche produit du jeu sur l’eShop britannique montre que l’installation du jeu nécessitera près de 6 Go. C’est carrément le tiers de ce que pesait notamment The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (18 Go). On semble donc clairement se diriger vers un jeu et un monde plus petit qu’auparavant.

Pour rappel, dans The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, nous incarnerons Zelda qui doit sauver le royaume d’Hyrule et pour une fois Link. Armée d’un bâton magique, elle pourra créer des échos d’objets pour se créer de nouveaux chemins, résoudre des énigmes ou vaincre ses ennemis.

Le jeu sera disponible le 26 septembre prochain sur Nintendo Switch.