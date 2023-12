The Legend of Zelda Ocarina of Time : Entre héritage intemporel et les mystères d’un possible Remake

Il y a quelques jours à peine, les passionnés de jeux vidéo ont célébré le 25e anniversaire de “The Legend of Zelda: Ocarina of Time”, un titre qui a laissé une empreinte indélébile sur l’industrie du jeu vidéo. Né en 1986, la franchise “The Legend of Zelda” est rapidement devenue un pilier de l’identité de Nintendo, mais ce n’est qu’avec “Breath of the Wild” en 2017 que les ventes ont véritablement reflété son statut emblématique.

L’impact majeur de la série a été particulièrement évident lors de sa transition vers la 3D avec la sortie de “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” le 11 décembre 1998 en Europe. Les mécaniques innovantes, la narration captivante et la réalisation remarquable de ce jeu ont inspiré des générations de développeurs et ont posé des bases solides en termes de game design. Dan Houser, co-fondateur de Rockstar Games, actuellement à la tête d’Absurd Ventures, a souligné l’influence incontestable du titre en déclarant : “Quiconque développe des jeux vidéo en 3D et ose affirmer qu’il n’a rien emprunté à Mario ou Zelda est un menteur.”

Malgré son quart de siècle, “Ocarina of Time” reste un chef-d’œuvre intemporel, comme l’a souligné Eiji Aonuma, producteur de la série, dans une interview accordée à Game Informer. Il a évoqué l’héritage du jeu en tant que résultat naturel d’un flux continu au sein de l’équipe de développement de Nintendo, passant d’un créateur à l’autre et d’un jeu à l’autre.

En 2011, une nouvelle génération de joueurs a eu l’opportunité de découvrir ce classique avec “The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D”, un remake sur Nintendo 3DS développé par Grezzo. Bien que ce remake ait insufflé une nouvelle vie au jeu, de nombreux joueurs expriment aujourd’hui le désir d’un remake plus ambitieux, à l’instar de ce que Square Enix a accompli avec “Final Fantasy VII Remake”.

Récemment, la question d’un remake complet a été abordée lors d’une interview avec Eiji Aonuma, suscitant l’enthousiasme des fans. Cependant, le producteur s’est montré évasif en répondant avec un énigmatique “pas de commentaire”. Dans l’industrie du jeu vidéo, un refus de commenter est souvent interprété comme une confirmation tacite, mais chez Nintendo, la situation est complexe.

Ainsi, la réponse énigmatique d’Eiji Aonuma laisse planer le mystère quant à l’avenir de “The Legend of Zelda: Ocarina of Time”. À ce stade, rien n’indique de manière définitive si le jeu légendaire connaîtra une seconde vie à travers un remake, mais l’espoir persiste parmi les fans que l’héritage de ce classique sera préservé et célébré dans les années à venir.