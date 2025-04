The Outer Worlds 2 : Obsidian promet un RPG anarchique où tuer tout le monde est une option viable

Obsidian Entertainment, studio derrière Avowed et le premier The Outer Worlds, dévoile des détails explosifs sur The Outer Worlds 2. Prévu fin 2025 sur PS5, Xbox Series, PC et Game Pass, ce RPG spatial se présente comme une « folie contrôlée » où les joueurs pourront massacrer tous les personnages du jeu… sans bloquer la progression. Une liberté radicale qui s’ajoute à un système de personnalisation monstre, avec 99 avantages (perks) à débloquer, selon les révélations du designer Kyle Koenig dans IGN.

Un arsenal de folie : des compétences qui défient la logique

Le jeu mise sur une débauche d’options pour façonner son style de jeu. Parmi les 99 avantages confirmés, certains relèvent de la pure excentricité : un « Temps Bulle » inspiré de Matrix pour ralentir l’action, la capacité de « courir en tirant » comme dans un FPS survolté, ou encore des bonus de dégâts liés… aux compétences sociales. « Plus vous êtes convaincant, plus vos attaques font mal », résume Koenig, soulignant que la diplomatie peut devenir une arme. Les joueurs pourront même mélanger les compétences élémentaires, soigner en combat, ou retourner des robots contre leurs alliés.

Massacre généralisé : une fin possible même dans le chaos

Obsidian pousse le concept de liberté narrative à son paroxysme : il sera possible d’exterminer tous les PNJ, y compris ceux cruciaux à l’intrigue, tout en terminant l’aventure. « C’est une option pour les secondes parties, quand on veut juste tout exploser », explique Koenig. Les joueurs embrassant cette voie sanguinaire gagneront des boosts de santé permanents, transformant le RPG en expérience berserker. À l’inverse, les pacifistes pourront résoudre les conflits par le dialogue, avec des options narratives inédites.

Choix irrévocables : assumer ses forces (et ses échecs)

Contrairement à la tendance actuelle des RPG, The Outer Worlds 2 interdit de réinitialiser ses compétences. Une décision audacieuse pour renforcer l’impact des choix. « Si vous optez pour la discrétion, assumez. Si vous préférez les gros guns, vivez avec », prévient Koenig. Ce système force à planifier chaque partie, promettant une rejouabilité élevée.

Direct le 8 juin : le grand show de Microsoft

Microsoft réserve un traitement VIP au jeu, avec un Direct dédié le 8 juin, après le Xbox Games Showcase. L’occasion de découvrir comment Obsidian compte dépasser le premier opus, déjà salué pour son humour absurde et ses clins d’œil à la SF rétro.