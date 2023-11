The Witcher 3 Wild Hunt: Un Éditeur de Mods prévu pour 2024

Il y a plus de huit ans depuis la sortie de The Witcher 3: Wild Hunt, mais le monde de Geralt de Riv continue d’émerveiller et de captiver des millions de joueurs à travers le globe. Même après toutes ces années, le jeu reste d’actualité, récemment alimenté par un patch next-gen de CD Projekt, apportant des améliorations appréciées aux versions sur PS5 et Xbox Series X|S. Et maintenant, une nouvelle annonce promet de prolonger l’aventure du sorceleur préféré de tous.

Le Retour de Geralt: CD Projekt vient de révéler qu’ils travaillent sur un éditeur de mods pour The Witcher 3: Wild Hunt, une nouvelle qui ravira les fans inconditionnels du jeu. Cette nouvelle fonctionnalité offre aux joueurs la possibilité de personnaliser et de redéfinir leur expérience dans le monde fantastique du sorceleur Geralt de Riv. Il est intéressant de noter qu’un outil similaire a déjà été déployé avec succès pour Cyberpunk 2077, un autre titre du studio polonais.

Le REDmod – Un Outil Puissant: Baptisé REDmod, cet éditeur de mods promet d’ouvrir de nouvelles possibilités pour les joueurs de The Witcher 3. Selon CD Projekt, il permettra aux joueurs de créer des expériences totalement inédites en modifiant des quêtes existantes ou en ajoutant du contenu original au jeu. Cela s’inscrit dans la lignée de l’engagement de CD Projekt à offrir une expérience de jeu flexible et personnalisable à sa communauté.

Histoire Épique de The Witcher 3: Pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de plonger dans l’épopée captivante de The Witcher 3, le jeu offre une histoire épique centrée sur Geralt de Riv, un sorceleur traquant des créatures monstrueuses dans un monde fantastique riche en détails. Le jeu propose un scénario non linéaire, offrant des choix moraux complexes qui influencent le déroulement de l’histoire et le destin des personnages.

Les fans impatients devront malheureusement attendre jusqu’en 2024 pour mettre la main sur cet éditeur de mods. Cependant, la bonne nouvelle est qu’il sera proposé gratuitement. Une condition à noter est que cet outil sera exclusivement disponible sur ordinateurs, offrant ainsi une expérience enrichie aux joueurs PC.

Avec l’annonce de cet éditeur de mods, The Witcher 3: Wild Hunt semble prêt à continuer son voyage dans le cœur des joueurs. Les possibilités offertes par REDmod ouvrent de nouvelles perspectives pour une expérience de jeu encore plus personnalisée et immersive. Les fans peuvent déjà commencer à anticiper les aventures inédites qui les attendent dans le monde riche et mystérieux créé par CD Projekt. Que de nouveaux horizons s’ouvrent pour Geralt de Riv et ses compagnons dans cette saga légendaire.