TheLast of Us Part II Remastered arrive sur PS5 le 19 janvier 2024

Le studio de développement de jeux vidéo Naughty Dog a annoncé avec enthousiasme la sortie imminente de The Last of Us Part II Remastered, la manière définitive de vivre l’expérience du jeu acclamé, initialement sorti en 2020. Les joueurs pourront plonger dans les parcours émotionnels d’Ellie et Abby sur la console PlayStation 5 à partir du 19 janvier 2024.

Que vous ayez déjà joué à The Last of Us Part II sur la console PlayStation 4 ou que vous découvriez l’univers avec The Last of Us Part I sur PS5, la version remasterisée offrira de nombreuses raisons aux nouveaux et anciens joueurs de revisiter une histoire qui tient tant à cœur au studio. La campagne captivante est de retour avec des améliorations technologiques, de nouveaux modes et des fonctionnalités en coulisses qui approfondiront votre compréhension de la création de Part II.

Le mode inédit “No Return” permettra aux joueurs de vivre des rencontres aléatoires dans un mode de survie roguelike, offrant ainsi une expérience de combat nouvelle et rafraîchissante. D’autres nouveautés comprennent le mode “Guitar Free Play”, qui permet aux joueurs de jouer de la guitare avec divers instruments débloquables, et de nouvelles fonctionnalités Photo Mode, telles que l’éclairage dynamique et la direction du regard.

The Last of Us Part II Remastered tirera parti de la puissance de la PS5 avec des graphismes améliorés, un temps de chargement réduit, une intégration complète du contrôleur sans fil DualSense, et des options d’accessibilité primées, y compris de nouvelles fonctionnalités telles que Descriptive Audio et Speech to Vibrations.

Pour les propriétaires existants de The Last of Us Part II sur PlayStation 4, une mise à niveau vers la version numérique de The Last of Us Part II Remastered sera disponible au lancement pour 10 USD. Les précommandes débuteront le 5 décembre, offrant une édition spéciale W.L.F. exclusive dans certains marchés, comprenant une boîte en acier, quatre épingles émaillées, un patch Washington Liberation Front, et un ensemble de 47 cartes à échanger de la Society of Champions, dont huit cartes holographiques limitées.

Cette sortie promet d’être la façon ultime de découvrir la suite de cette aventure captivante, tout en offrant aux fans et aux nouveaux venus une appréciation plus profonde du travail accompli.