Twitch passe d’une autorisation éphémère de nudité à une interdiction renforcée

Le mois de décembre a été le théâtre d’une série de rebondissements sur la plateforme de streaming Twitch, marqué par des changements radicaux dans sa politique vis-à-vis de la nudité et des contenus sexuellement explicites. Ce qui avait commencé comme une décision surprenante d’autoriser certains contenus a rapidement conduit à un revirement, avec Twitch renforçant encore davantage son interdiction de la nudité.

Le Feuilleton de Décembre

Le 14 décembre dernier, Twitch a choqué son public en annonçant qu’elle autorisait désormais la nudité et les contenus sexuellement explicites à des fins artistiques ou éducatives, y compris les représentations des poitrines féminines. Cependant, cette décision a été rapidement annulée seulement 24 heures plus tard, en raison de la prolifération de contenus explicites et érotiques envahissant la plateforme.

Un Revirement Drastique

Plutôt que de revenir à une modération plus souple, Twitch a décidé de durcir sa position sur la nudité. Une mise à jour des conditions générales d’utilisation rendue publique a révélé que la plateforme sera désormais plus stricte en matière de contenus sexuellement suggestifs. La nudité complète ou partielle, l’exposition des organes génitaux et des fesses sont désormais strictement interdites, avec un retour à l’immoralité de la poitrine.

Les nouvelles conditions interdisent explicitement l’apparition des mamelons et des “underboobs,” mais autorisent les décolletés dévoilant le dessus du buste. Cette subtilité a souvent été source de controverses, entraînant des sanctions pour les créatrices de contenu dont les œuvres sont jugées trop explicites. En outre, tous les vêtements à l’écran doivent être opaques et ne pas suggérer de formes suggestives.

Nouvelle Frontière

La mise à jour des règles vise également la nudité implicite, interdisant aux streamers de laisser entendre ou de suggérer qu’ils sont partiellement ou entièrement nus, même en utilisant des objets ou des barres de censure. Seuls les maillots de bain de la catégorie “Piscines, bains à remous et plages” resteront autorisés, mais uniquement dans un contexte jugé approprié.

Objectif de Twitch

La motivation derrière ces changements est de faire de Twitch “un endroit sûr et accueillant pour toutes les communautés”. La plateforme cherche ainsi à protéger les 21% de mineurs qui utilisent régulièrement ses services. Toutefois, cette décision accentue l’écart entre l’approche puritaine de Twitch et les normes du reste du monde en matière de contenu en ligne.

Le feuilleton de décembre sur la politique de nudité de Twitch a abouti à un changement radical, passant d’une autorisation éphémère à une interdiction renforcée. Les subtilités dans les règles et les controverses entourant ces décisions soulignent les défis auxquels les plateformes de streaming sont confrontées pour trouver un équilibre entre la liberté artistique, la modération nécessaire et la création d’un environnement sûr pour tous les utilisateurs.