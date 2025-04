Ubisoft miserait sur un nouveau battle royale inspiré d’Apex Legends : « Scout »

Alors que les géants du battle royale comme Apex Legends et Call of Duty: Warzone traversent une période creuse, Ubisoft prépare sa propre réponse. Selon des informations exclusives du média Insider Gaming, le studio français développe « Scout », un jeu de type héro-shooter façonné pour séduire les joueurs lassés des titres actuels. Avec des personnages aux capacités uniques et un gameplay dynamique, le projet s’annonce comme un clone assumé du succès d’EA, mais avec une identité propre.

« L’objectif est de récupérer les joueurs qui quittent Apex Legends. La direction pense qu’il reste de la place sur le marché », explique une source interne sous couvert d’anonymat. Pourtant, cette stratégie suscite des doutes : les équipes de recherche d’Ubisoft auraient alerté sur le déclin du genre, jugé moins porteur. Un avertissement ignoré par les décideurs, prêts à relancer la machine malgré les risques.

Un pari risqué dans un marché en déclin

L’histoire pourrait tourner au déjà-vu pour Ubisoft. En 2020, le studio lançait Hyper Scape, un battle royale futuriste qui s’éteignait deux ans plus tard, faute de joueurs. Avec « Scout », la société réitère son approche, malgré un contexte économique tendu : une restructuration en cours avec Tencent et des licences phares (Assassin’s Creed, Far Cry) confiées à une entité dédiée.

Reste à savoir si les joueurs, désormais tournés vers des formats plus narratifs ou hybrides, suivront. Dans un marché saturé, « Scout » devra innover… ou disparaître, comme ses prédécesseurs.