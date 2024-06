Ubisoft prend son Temps avec le Remake de Prince of Persia: Les sables du temps

Les fans se souviennent sûrement de l’annonce du remake de Prince of Persia: Les sables du temps. Plus que l’annonce du jeu en lui même, c’est surtout le fait que le développement avait été confié à Ubisoft en Inde qui avait surpris. Une décision qui avait laissé perplexe les joueurs estimant que le jeu aurait été mieux traité par une équipe expérimentée. D’ailleurs les premiers résultats ont donné raison aux joueurs qui avaient critiqué les premières images du jeu. Ubisoft a donc pris le taureau par les cornes en rapatriant le projet à Montréal.

Si le projet semble être qu’à ses balbutiements, nous savons que le jeu sera disponible en 2026. Une date qui été révélée à travers un court teaser à l’occasion du Ubisoft Forward. Les observateurs se sont d’ailleurs inquiétés concernant cette date assez lointaine. Ces derniers se demandant si le jeu connaît de nouveau des soucis de développement.

Cependant, les développeurs ont souhaité dissipé les craintes des joueurs lors d’une interview publiée par Ubisoft.

Les Quatre Piliers du Développement

Bio Jade Adam Granger, le directeur créatif, a expliqué que le projet repose sur quatre piliers : la vénération, le respect, la modernisation et l’ajout. Chaque élément du jeu est évalué à travers ces critères. Par exemple, certaines mécaniques de jeu emblématiques, comme la course sur les murs, seront conservées avec peu de modifications, tandis que d’autres aspects, comme la conception des niveaux et la taille du monde, subiront des changements plus importants.

Granger a déclaré : “Refaire un jeu classique est une tâche audacieuse et passionnante. Nous voulons respecter et vénérer l’œuvre originale, tout en y apportant des améliorations et des mises à jour nécessaires. Par exemple, nous maintenons des éléments iconiques comme la course sur les murs et le poignard. Cependant nous révisons la conception des niveaux et augmentons la taille du monde pour offrir une expérience plus riche et immersive.”

Un Monde Plus Vaste et Merveilleux

Le remake vise à améliorer le monde original du jeu, en doublant la taille et les merveilles du palais d’Azad. Granger a souligné l’importance de susciter l’émerveillement chez les joueurs :

“Nous voulons que les joueurs soient émerveillés. C’est une histoire racontée par le Prince, et Azad est un lieu fantastique. Nous avons doublé la taille et les merveilles de ce lieu. C’est immense et impressionnant, presque sur le bord du fantastique. Nous appelons cela une ‘odyssée poétique’, avec une esthétique et une ambiance qui transportent les joueurs dans un autre monde.”

Des Combats Modernisés

Michael McIntyre, le réalisateur du jeu, a également parlé des améliorations apportées aux combats, tout en conservant certains aspects traditionnels : “Les combats originaux peuvent sembler datés pour les joueurs actuels. Nous voulons introduire des éléments de modernité, tout en préservant les mouvements iconiques du Prince, comme les attaques aériennes et les coups de poignard. Le combat doit rester fidèle à l’esprit acrobatique et héroïque du personnage, tout en s’adaptant aux standards actuels.”

Il a été récemment révélé que l’équipe de développement de Splinter Cell (Ubisoft Toronto) rejoint le projet pour apporter leur expertise. L’idée étant de combiner les forces de studio afin de permettre à ce Remake de toucher en plein coeur les fans de la première heure.