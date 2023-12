Ubisoft victime d’une tentative de cyberattaque

Le géant français du jeu vidéo, Ubisoft, a récemment été la cible d’une tentative de cyberattaque, s’ajoutant à une série d’incidents touchant d’autres acteurs majeurs de l’industrie. Cette attaque survient dans un contexte où la sécurité des données des entreprises de jeux vidéo est de plus en plus compromise. Parmi les récentes victimes, on compte le studio Insomniac Games, développeur du jeu très attendu “Wolverine” ou encore du prochain Spiderman, qui a été confronté à un piratage massif de données sensibles.

Ubisoft a confirmé mardi avoir été visé par une tentative de cyberattaque, précisant qu’une enquête était en cours pour évaluer l’ampleur de l’incident. Selon le site spécialisé “vx-underground”, les hackers auraient tenté d’exfiltrer près de 900 Go de données des serveurs d’Ubisoft avant que les équipes de sécurité ne parviennent à colmater la faille de sécurité. Cette attaque souligne les risques croissants auxquels font face les entreprises du secteur, mettant en évidence la nécessité d’une vigilance accrue en matière de cybersécurité.

L’incident chez Insomniac Games : Le studio Insomniac Games, filiale de Sony, a récemment subi un piratage massif de données, impliquant une rançon. Malgré le refus du studio de céder aux demandes des hackers, ces derniers ont divulgué des informations sensibles sur l’entreprise, ses partenariats, et même sur des projets à venir tels que les jeux “Wolverine” et “Spider-man 3”. Les données volées incluent également des informations personnelles appartenant aux employés, anciens employés et entrepreneurs indépendants d’Insomniac Games.

Ubisoft et Insomniac Games ne sont pas les seules victimes de cyberattaques dans l’industrie du jeu vidéo. Ces dernières années, des entreprises renommées telles que Activision-Blizzard, Electronic Arts et Rockstar Games ont également été ciblées. En septembre, Rockstar Games a admis que des vidéos du prochain opus de Grand Theft Auto avaient été piratées, révélant des éléments du jeu avant même l’annonce officielle. Une des attaques les plus médiatisées reste celle contre CD Projekt RED, avec le vol présumé des codes sources de jeux majeurs comme “Cyberpunk 2077” et “The Witcher 3”.

La récente tentative de cyberattaque contre Ubisoft met en lumière les défis croissants auxquels l’industrie du jeu vidéo est confrontée en matière de cybersécurité. Les entreprises du secteur doivent redoubler d’efforts pour protéger leurs données sensibles, y compris les informations personnelles de leurs employés et les détails confidentiels de leurs projets. Alors que la liste des victimes s’allonge, il devient impératif pour les acteurs de l’industrie du jeu vidéo de renforcer leurs mesures de sécurité et de rester à l’avant-garde pour contrer les menaces cybernétiques persistantes.