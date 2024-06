UFL peut-il concurrencer EA FC Sports 2024?

EA FC Sports 2024 doit-il se faire du souci? Le jeu gratuit de football UFL connaît un certain succès suite au lancement de sa version bêta. Le jeu compte déjà plus d’un million de téléchargements via plusieurs plateformes sans oublier 62 000 joueurs simultanés. Des chiffres impressionnants pour un jeu encore méconnu jusqu’à présent.

Suite à une période de test fermée qui a débuté en octobre 2023, UFL a ouvert ses portes à tous les joueurs en phase de bêta ouverte le 7 juin. Le jeu de simulation de football a rencontré un grand succès en dépassant le million de téléchargements.

C’est la première fois que tous les joueurs peuvent essayer le jeu avant son lancement officiel. À noter que la version bêta ouverte est disponible sur PlayStation et Xbox.

Selon Strikerz Inc, développeur du jeu, le développement de UFL a demandé cinq années en utilisant le moteur Unreal Engine. Il ajoute que le jeu utilise des technologies révolutionnaires similaires à la technologie Hyper Motion. Une technologie utilisée dans la série FIFA. Alors, Electronic Arts doit-il s’inquiéter ?