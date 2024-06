Un adaptateur PC pour la PS VR2

C’est désormais officiel! Playstation vient d’officiellement annoncer la sortie le 7 août prochain de l’adaptateur PlayStation VR2 pour PC. Une annonce qui confirme ainsi les nombreuses fuites de ces dernières semaines.

Une arrivée sur PC qui va ravir tous les joueurs puisqu’elle permettra d’avoir accès à une large bibliothèque de jeux notamment. En effet, grâce à cet adapteur, Sony annonce fièrement que les joueurs pourront ainsi profiter de la large gamme de jeux VR disponible sur Steam.

Playstation indique notamment que “les joueurs devront acheter un adaptateur PlayStation VR2 pour PC, qui sera disponible au prix de vente estimé de 89,99$ chez certains revendeurs et sur direct.playstation.com, selon les régions. Les joueurs auront également besoin d’un câble DisplayPort (vendu séparément) compatible DisplayPort 1.4, ainsi que d’un compte Steam et d’un PC disposant de la configuration minimale”.

De plus, Playstation a ainsi souhaité indiqué que certaines fonctionnalités conçues pour la PS5 ne seraient pas disponibles sur PC. Il s’agit la HDR, le retour du casque, le suivi du mouvement des yeux, les gâchettes adaptatives et le retour haptique (différent des vibrations classiques) dont les joueurs ne pourront pas profiter sur PC.

Cependant, l’entreprise annonce que d’autres fonctionnalités de haute fidélité et d’immersion sensorielle de PS VR2 sont prises en charge dans les jeux compatibles. Il s’agit la résolution 4K (2000 x 2040 par œil), le champ de vision à 110 degrés, la détection du contact des doigts et la vue transparente, sans oublier le rendu fovéal (sans suivi du mouvement des yeux) et l’audio 3D.